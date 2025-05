Xsolla rileva Ludo per promuovere il coinvolgimento dei giocatori e la monetizzazione

L'acquisizione integra la piattaforma di missioni priva di codice di Ludo nella soluzione Web Shop di Xsolla per rafforzare la connessione con i giocatori e promuovere la monetizzazione

LOS ANGELES: Xsolla, un leader globale nel commercio dei videogiochi, è lieta di annunciare l'acquisizione di Ludo, una piattaforma ideata per promuovere il coinvolgimento della community attraverso missioni sociali prive di codice. L'acquisizione strategica porta la tecnologia innovativa di Ludo nel portafoglio di Xsolla, unendo i suoi strumenti di missione con il Web Shop di Xsolla e altre Rewards Solutions di Xsolla per aiutare gli sviluppatori di tutto il mondo ad aumentare il coinvolgimento dei giocatori, promuovere la ritenzione e aprire nuove opportunità di monetizzazione oltre il modello tradizionale dell'app store. Il fornitore di web shop n. 1 nell'industria dei videogiochi che ha aperto oltre 500 negozi online, Xsolla e Ludo porteranno l'esperienza dei giocatori mobili al prossimo livello per gli sviluppatori di giochi.

L'integrazione di Ludo con Xsolla si fonda sulla fusione di Community Quests nell'ecosistema di Xsolla, dando agli sviluppatori un modo semplice e integrato di stimolare il coinvolgimento attraverso esperienze sociali trasformate in gioco. Questo allinea l'esperienza di Ludo nell'attivazione dei giocatori con la solida infrastruttura commerciale di Xsolla, creando un percorso ininterrotto dal gioco agli acquisti online, trasformando la partecipazione nella community in comportamento che genera ricavi.

La tempistica è significativa. La flessibilità della nuova piattaforma consente agli sviluppatori di videogiochi mobili negli Stati Uniti di promuovere e collegare i loro negozi online direttamente dai loro giochi, consentendo un accesso ancora più diretto a esperienze di acquisto esterne. Questo cambiamento significa che gli sviluppatori ora possono:

connettere giocatori direttamente dai videogiochi mobili ai negozi online

offrire accesso prioritario a metodi di pagamento alternativi dai dispositivi mobili

ampliare la presenza attraverso prezzi localizzati al mercato e distribuzione regionale

consentire l'accesso a SKU, bundle o promozioni con un solo clic

personalizzare le offerte online collegate ai momenti in-game e al comportamento del giocatore

Con queste capacità abbinate agli strumenti di missione su base community di Ludo, gli sviluppatori possono creare circuiti di coinvolgimento completi che aumentano la monetizzazione, promuovono la fedeltà e incrementano la base di giocatori senza aggiungere spese di sviluppo.

“L'ingresso di Ludo nella famiglia Xsolla rafforza il nostro impegno a fornire agli sviluppatori di videogiochi strumenti accessibili e innovativi”, ha dichiarato Chris Hewish, Direttore della strategia di Xsolla. “Con un ecosistema ampliato di Xsolla Rewards, aggiungiamo fedeltà e funzioni di missione che trasformano il coinvolgimento dei giocatori in crescita duratura per i giochi e le loro comunità. L'integrazione permette agli sviluppatori di creare missioni dinamiche che premiano i giocatori per acquisti all'interno dei giochi, partecipazione sociale e azioni che creano la comunità, come partecipare a un Discord channel o coinvolgersi sui social network. Questo apre nuovi percorsi per rinnovare il coinvolgimento, la fedeltà e la maggiore conversione, tutto senza richiedere ulteriori risorse di sviluppo o pesare sugli sviluppatori dei giochi”.

“La fedeltà del giocatore si crea nel momento in cui ha inizio il gioco, o anche prima; un sistema dinamico di missioni riaccende ogni giorno questa scintilla, trasformando il coinvolgimento in una community sostenibile e in costante crescita”, ha dichiarato Renee Russo, Cofondatrice e Co-CEO di Ludo.

“Aggiungendo missioni e premi avanzati per la community al checkout, gli sviluppatori possono coltivare le proprie community, alzare i tassi di conversione e proteggere i margini”, ha dichiarato Annie Reardon, Co-fondatrice e Co-CEO di Ludo. “Xsolla rimane all'avanguardia del commercio dei videogiochi e siamo entusiasti di questa collaborazione – abbinando ricche esperienze esterne al gioco con una costante crescita alimentata dai giocatori per favorire l'acquisizione di utenti e le opportunità di aumentare i ricavi per i videogiochi in tutto i mondo”.

Nei prossimi mesi, Xsolla continuerà a distribuire strumenti e integrazioni realizzati sulle capacità di Ludo, semplificando l'implementazione e fornendo agli sviluppatori conoscenze azionabili, basate sui dati. L'obiettivo è dare agli sviluppatori di ogni dimensione la capacità di evolvere i propri giochi, aumentare il valore dei giocatori e costruire community vibranti e coinvolte.

Per maggiori informazioni o per iniziare a integrare Ludo, visitare: xsolla.pro/ludo

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Fonte: Business Wire

