Diners Club International® annuncia una donazione da 750.000 dollari per la World Central Kitchen

RIVERWOODS, Ill.: Oggi, Diners Club International® ha annunciato una donazione di 750.000 dollari alla World Central Kitchen per aiutare le comunità colpite da disastri naturali e vittime di crisi umanitarie in tutto il mondo. Per ogni acquisto effettuato con una carta Diners Club in tutto il mondo il 7 maggio 2025, la società ha donato un pasto, fino a un totale di 750.000 dollari. I membri del Diners Club di tutto il mondo hanno raggiunto il massimo della donazione, assicurando così il successo della giornata dedicata alle donazioni.

La donazione di 750.000 dollari di Diners Club alla World Central Kitchen fornirà circa 150.000 pasti alle comunità colpite in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

