Syncron presenta il network di partner di nuova generazione per alimentare il futuro dei servizi post-vendita

Il nuovo Syncron Partner Network alimenta un ecosistema dinamico globale di partner per promuovere la crescita reciproca

L'espansione dei tipi di partner offre capacità e servizi mirati per massimizzare il valore per i clienti

STOCCOLMA: Syncron, un leader globale nelle soluzioni intelligenti di gestione del ciclo di vita dei servizi (SLM), oggi ha annunciato il lancio del Syncron Partner Network, un programma di collaborazione migliorato, progettato per rafforzare il suo ecosistema globale. Questa iniziativa consentirà ai partner di estendere le capacità di Syncron in tutti i servizi, le vendite, il marketing e l'innovazione dei prodotti, accelerando così la trasformazione delle attività post-vendita per i clienti di tutto il mondo.

Il Syncron Partner Network propone uno schema strutturato e guidato dal valore che supporta una gamma più ampia di modelli di coinvolgimento dei partner, proponendo ai clienti nuovi modi di accedere a competenze e soluzioni personalizzate che aumentano l'impatto dei loro investimenti in Syncron SLM. Incentrati sulla collaborazione, sull'innovazione e sul successo reciproco, il programma è destinato ad aumentare il contributo dei partner alla soddisfazione dei clienti, all'estensione dei prodotti e all'espansione del mercato.

Partendo da una solida base di collaborazioni fidate, di lunga data, il nuovo schema formalizza ed estende i nostri sforzi collaborativi, affermando l'impegno costante di Syncron a promuovere l'aumento e l'accelerazione del valore sia per i clienti che per i partner dell'intero network.

“Con Syncron Partner Network miriamo a creare un ecosistema scalabile ad alto valore nel quale i partner hanno le possibilità di fornire risultati profondamente innovativi”, ha dichiarato Rob Joseph, VP Global Partner Organization presso Syncron. “Allineando i nostri strumenti, l'abilitazione e le strategie go-to-market con i punti di forza dei nostri partner, possiamo offrire insieme maggiore innovazione, efficienza e risultati commerciali misurabili per i nostri clienti”.

“Il lancio del Syncron Partner Network riflette il nostro impegno a mettere i clienti al centro di tutte le nostre operazioni”, ha aggiunto Claire Rychlewski, Direttrice dei ricavi presso Syncron. “Dando ai nostri partner le giuste risorse, conoscenze e opportunità di collaborazione, stiamo estendendo la nostra presenza e la nostra capacità per aiutare i produttori a ottenere maggiore valore dalle loro attività di assistenza post-vendita”.

Una nuova struttura creata per la flessibilità e la scalabilità

Il programma definisce cinque tipologie distinte di partner, ciascuna con modelli di coinvolgimento e vantaggi personalizzati che riflettono i loro contributi unici:

Integratori di sistemi globali (GSI): offrono una trasformazione end-to-end su scala, utilizzando modelli di fornitura globale

offrono una trasformazione end-to-end su scala, utilizzando modelli di fornitura globale Integratori di sistemi regionali (RSI): offrono competenze locali e servizi di implementazione specifici per il settore

offrono competenze locali e servizi di implementazione specifici per il settore Partner cloud: offrono infrastruttura, scalabilità e integrazione con le principali piattaforme cloud

offrono infrastruttura, scalabilità e integrazione con le principali piattaforme cloud Rivenditori a valore aggiunto (VAR): portano vendite, supporto e vicinanza al cliente a livello locale

portano vendite, supporto e vicinanza al cliente a livello locale Partner tecnologici/di estensione delle soluzioni: sviluppano capacità a valore aggiunto che estendono l'offerta principale di Syncron

Ogni categoria comprende training, strumenti e risorse go-to-market personalizzate progettate per accelerare la prontezza e l'impatto del partner. Le principali caratteristiche del programma comprendono:

percorsi semplificati di abilitazione per sviluppare consulenti altamente competenti e pronti per il settore

iniziative congiunte di sviluppo commerciale e co-marketing per ampliare la presenza sul mercato

modelli collaborativi di fornitura che allineano Syncron e abbinano servizi professionali per il coinvolgimento continuo con il cliente

supporto per l'innovazione guidata da partner, consentendo ai partner di creare soluzioni differenziate su misura per industrie o geografie specifiche

Grazie a questo schema migliorato, Syncron continua il suo impegno a fornire successo a lungo termine ai suoi clienti valorizzando il pieno potenziale dell'ecosistema dei partner.

Per maggiori informazioni, i partner possono visitare syncron.com/partners.

Informazioni su Syncron

Syncron aiuta importanti produttori e distributori a sfruttare le opportunità della nuova economia dei servizi aumentando la fedeltà dei clienti e ottimizzando le prestazioni commerciali post-vendita. La piattaforma su base cloud integrata, scalabile, all'avanguardia Service Lifecycle Management (SLM) di Syncron mette i dati al centro delle operazioni per sbloccare sinergie di servizi, opportunità di ricavi significativi e aiutare le aziende a distinguersi con straordinarie esperienze cliente post-vendita. I marchi più noti al mondo si affidano a Syncron, rendendolo il più grande leader globale di proprietà privata in soluzioni intelligenti SLM SaaS. Per maggiori informazioni, visitare syncron.com.

Fonte: Business Wire

