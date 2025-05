Un nuovo studio condotto dal servizio virtuale per l'ADHD più grande del Regno Unito convalida il ruolo dei test obiettivi nella fornitura di assistenza remota per l'ADHD personalizzata e di alta qualità

I dati presentati al Congresso Mondiale sull'ADHD sottolineano il modo in cui QbCheck supporta la precisione diagnostica e il monitoraggio personalizzato dei trattamenti, consentendo un'assistenza completa ed efficiente in contesti virtuali.

I nuovi risultati mostrano notevoli miglioramenti nell'accesso, nella fiducia del medico, nell tracciamento dei sintomi e nell'assistenza personalizzata utilizzando i test obiettivi.

Lo studio sottolinea l'importanza di strumenti basati sull'evidenza e scalabili, in quanto molti Paesi, tra cui il Regno Unito e gli Stati Uniti, si trovano ad affrontare un aumento delle richieste di diagnosi e trattamento dell'ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività).

Lo studio ha rivelato notevoli miglioramenti post-trattamento, convalidando la pratica clinica e un migliore allineamento medico-paziente.

LONDRA e PRAGA: Mentre cresce la domanda di assistenza virtuale per l'ADHD, i risultati di un nuovo studio condotto con ADHD 360, il servizio digitale basato sull'evidenza più grande del Regno Unito, specializzato nella diagnosi e nel trattamento dell'ADHD, rivela come la tecnologia obiettiva di diagnosi e monitoraggio dell'ADHD migliori i risultati per il paziente e la certezza clinica.

Presentati al Congresso Mondiale sull'ADHD del 2025 a Praga, nella Repubblica Ceca, i risultati evidenziano il ruolo di QbCheck, la soluzione di test da remoto di Qbtech, nel consentire ai medici di prendere decisioni più sicure, basate sui dati, supportando un modello di assistenza più personalizzato e collaborativo. Lo strumento consente maggiore chiarezza nella valutazione dei sintomi e nell'adattamento dei piani terapeutici nel tempo, garantendo la precisione diagnostica e aiutando a migliorare l'allineamento tra i medici e i pazienti durante l'intero percorso terapeutico.

I risultati dall'implementazione di questo modello da parte di ADHD 360 mostrano come un approccio standardizzato all'assistenza virtuale dell'ADHD migliori la fiducia del medico, riduce i tempi d'attesa e migliora il coinvolgimento del paziente. Oltre al suo utilizzo come strumento diagnostico, QbCheck, lo strumento di valutazione obiettiva da remoto di Qbtech, è stato utilizzato per monitorare gli effetti terapeutici, aiutando i medici a regolare il trattamento secondo la necessità.

“La coerenza e la qualità sono al centro del nostro modello di assistenza virtuale, e QbCheck riveste un ruolo centrale nell'osservanza di questi standard”, ha dichiarato Carl Ellis, Infermiere psichiatrico e Responsabile del team, ADHD 360. “I dati obiettivi garantiscono che ogni paziente venga valutato utilizzando gli stessi criteri basati sull'evidenza, indipendentemente da dove si trovi. In questo modo, non solo si minimizza il rischio di pregiudizi soggettivi, ma si assicura anche che i nostri team medici possono fornire assistenza affidabile e di alta qualità su scala”.

I risultati mostrano un miglioramento significativo dal basale alle valutazioni post-trattamento. Oltre il valore di QbCheck come misurazione obiettiva dei sintomi e strumento diagnostico, i dati evidenziano la risposta del paziente al trattamento farmacologico, in grado di assistere i medici nello sviluppo di piani terapeutici individuali e adattivi, offrendo dati quantificabili sulla presentazione dei sintomi e sulla risposta.

In questo studio, i dati sono stati raccolti dalle valutazioni di routine di QbCheck, completati nell'ambito del modello ADHD 360 nel Regno Unito. I dati di base sono stati raccolti prima della diagnosi e del trattamento, con ulteriori valutazioni QbCheck effettuate dopo l'ottimizzazione dei pazienti con terapia farmacologica stimolante. Oltre a QbCheck, tutti ai pazienti era stata somministrata la Scala di autovalutazione per l'ADHD nell'adulto (ASRS) o la Scala di valutazione di Swanson, Nolan e Pelham (SNAP) e la Scala di valutazione QbCheck per valutare i sintomi autoriferiti.

“QbCheck offre trasparenza e struttura al processo, consentendo ai medici di visualizzare chiaramente i sintomi, tracciare la risposta al trattamento e fornire ai pazienti la convalida obiettiva che meritano”, ha dichiarato il Dott. Mikkel Hansen, Direttore medico di Qbtech. “Questi dati mostrano come un percorso standardizzato all'assistenza virtuale dell'ADHD aiuti i medici a facilitare con successo il monitoraggio remoto degli effetti delle terapie farmacologiche, della regolazione dei sintomi, e dei risultati terapeutici complessivi, essenziali per i modelli di assistenza virtuale come ADHD 360.”

Con l'aumento del controllo sull'assistenza all'ADHD e l'espansione dei modelli di assistenza virtuale, QbCheck si distingue per il rigore clinico, la progettazione incentrata sul paziente e la scalabilità. Inizialmente sviluppato nel 2016, QbCheck arricchisce l'esperienza del medico e del paziente per garantire un'assistenza ottimale in contesti virtuali. QbCheck viene utilizzato da oltre 10.000 medici in tutto il mondo in cliniche sia virtuali che fisiche che offrono servizi virtuali di ADHD. La sua flessibilità per questi medici e i loro pazienti è essenziale per fornire un accesso equo all'assistenza indipendentemente dall'ubicazione, soprattutto per quanti vivono in zone poco servite da assistenza psichiatrica.

Fin dal suo lancio in Svezia nel 2002, Qbtech supporta oltre 1 milione di pazienti a livello globale. Più di 40 studi indipendenti documentano i vantaggi della società nell'intero percorso di assistenza ai pazienti, compreso un migliore accesso alle cure, elevata fiducia dei medici, un'indicazione degli effetti terapeutici migliore del 50% rispetto alle scale standardizzate di autovalutazione e coerenza terapeutica in varie discipline.

Informazioni su Qbtech

Fondata nel 2002, Qbtech è un'azienda privata svedese che ha sviluppato soluzioni e prodotti leader nel settore per migliorare l'identificazione, la diagnosi, il trattamento e il follow-up di pazienti che convivono con l'ADHD. Qbtech ha attività in 14 Paesi e sedi a Stoccolma, Houston e Londra. Qbtech è una società pluripremiata, riconosciuta per le sue innovazioni, vincitrice del recente 2022 HSJ Partnership Award per la "Best Mental Health Partnership with the NHS" (Migliore collaborazione con il NHS nel settore della salute mentale). Per maggiori informazioni su Qbtech, visitare www.qbtech.com.

