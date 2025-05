Cooler Master lancia Hyper 612 APEX: un dissipatore per CPU compatto e ad alte prestazioni per strutture moderne

I tubi di calore superconduttivi avanzati e il design ottimizzato offrono una potenza di raffreddamento del massimo livello, assieme a una maggiore compatibilità di sistema.

TAIPEI, Taiwan: Cooler Master, leader globale nell'ambito dei componenti per PC e soluzioni per il tech lifestyle, ha presentato oggi Hyper 612 APEX, un nuovissimo dissipatore ad aria per CPU sviluppato per gli utenti che richiedono prestazioni termiche all'avanguardia in un formato ottimizzato.

Grazie a tubi di calore superconduttivi sviluppati internamente e alla ventola ad elevata potenza Mobius 120P, l'Hyper 612 APEX offre un'efficienza di raffreddamento eccezionale con un formato più piccolo del 30% rispetto al suo predecessore, garantendo una compatibilità superiore con grandi moduli di memoria e strutture di sistema più limitate.

Fonte: Business Wire

