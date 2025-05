Kinaxis mette il turbo alla supply chain di BayWa r.e. Solar Trade con l'orchestrazione basata sull'IA

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX:KXS), leader globale nell'orchestrazione end-to-end della supply chain, ha annunciato che BayWa r.e. Solar Trade, uno dei maggiori distributori mondiali di componenti fotovoltaici, ha implementato la sua piattaforma di orchestrazione gestita dall'IA Maestro™ per migliorare il proprio processo decisionale, aumentare la resilienza e ridimensionare le operazioni. Per rispondere alle perturbazioni sempre maggiori che le supply chain devono affrontare, BayWa r.e. Solar Trade aveva bisogno di una soluzione più agile e basata sui dati in grado di mantenere l'efficienza, soddisfare la domanda crescente e adeguarsi alle complessità crescenti, garantendo al contempo scalabilità sul lungo termine.

BayWa r.e. Solar Trade era alla ricerca di una soluzione di pianificazione della supply chain che potesse stare al passo con la sua rapida espansione e complessità operativa crescente.

Fonte: Business Wire

