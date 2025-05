Boomi annuncia i nomi dei vincitori dei riconoscimenti EMEA Partner per l’anno finanziario 2025

LONDRA: Boomi™, il leader nel settore dell’automazione basata sull’IA, oggi ha annunciato i nomi dei vincitori dei riconoscimenti EMEA (Europa, Asia mediorientale e Africa) Partner per l’anno finanziario 2025 – assegnati nel corso dell’evento 2025 Boomi Partner Summit che si è tenuto a Dallas, nel Texas. I riconoscimenti vengono conferiti a imprese partner innovative in questa regione geografica che abbiano sfruttato la potenza della piattaforma aziendale Boomi per fornire ai clienti risultati eccezionali, accelerare la trasformazione digitale e sviluppare ecosistemi di dati pronti per l’IA e scalabili.

I vincitori dei riconoscimenti sono stati prescelti sulla base della loro capacità di risolvere in modo creativo complessi problemi aziendali, realizzare un impatto misurabile e sostenere soluzioni sostenibili e lungimiranti per i clienti utilizzando le funzionalità complete della piattaforma Boomi.

Fonte: Business Wire

