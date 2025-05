AWS e HUMAIN annunciano una rivoluzionaria 'Zona AI' per velocizzare l'adozione dell'intelligenza artificiale in Arabia Saudita e nel mondo

Un investimento congiunto, che supera i 5 miliardi di dollari USA, destinato all'infrastruttura AI, ai servizi AWS, alla formazione AI e allo sviluppo di talenti, per promuovere la missione dell'Arabia Saudita: affermarsi come leader globale nell'intelligenza artificiale

RIYADH, Arabia Saudita: Amazon Web Services, Inc. (AWS), una società di Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), e HUMAIN, la nuova società saudita responsabile della promozione dell'innovazione basata sull'AI in tutto il regno e nel mondo, oggi hanno annunciato programmi di investimento per oltre 5 miliardi di dollari nel quadro di una partnership strategica che punta a realizzare una rivoluzionaria 'Zona AI' in Arabia Saudita. Unica nel suo genere, questa 'Zona AI' richiamerà numerose capacità innovative, come infrastrutture e server AWS dedicati all'AI dotati di semiconduttori di altissimo livello, reti UltraCluster per velocizzare l'addestramento e l'inferenza AI, servizi AWS del calibro di SageMaker e Bedrock, oltre a servizi applicativi AI come Amazon Q, il tutto per promuovere la missione dell'Arabia Saudita, che punta a diventare leader mondiale nell'intelligenza artificiale.

Fonte: Business Wire

