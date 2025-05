I GP ridefiniscono le tattiche operative nel clima di crescente complessità delle SPV

Quasi tre quarti dei GP citano i crescenti oneri normativi come uno dei rischi maggiori

La richiesta dei LP accelera il passaggio a strutture di co-investimento, specifiche per il settore e sempre valide

Il 63% dei GP aumenta l'outsourcing per potenziare l'efficienza e promuovere la crescita

WILMINGTON, Del.: Davanti a un aumento delle richieste normative e delle pressioni operative, i general partner (GP) si rivolgono sempre più spesso all'outsourcing e alla tecnologia per gestire società veicolo (SPV) in modo più efficiente. Questa tendenza emerge in un nuovo rapporto stilato da CSC, il fornitore leader globale di soluzioni amministrative e di compliance aziendali.

CSC ha intervistato 400 GP nelle Americhe, in Europa (compreso il Regno Unito) e nella regione Asia-Pacifico per scoprire come i cambiamenti del mercato e le pressioni operative di oggi stanno ridefinendo le strategie gestionali delle SPV.

Fonte: Business Wire

