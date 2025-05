Ecco Joblio: il futuro delle assunzioni etiche

Il lancio di Joblio rivoluziona il reclutamento etico e pone fine allo sfruttamento dei lavoratori

BUFFALO, N.Y.: Joblio, una piattaforma globale per le assunzioni etiche, oggi viene lanciata ufficialmente per affrontare il sistema di migrazione della forza lavoro, da lungo tempo soggetto allo sfruttamento degli intermediari, al costo elevato delle commissioni di reclutamento e alle violazioni dei diritti umani. Joblio, con il suo modello basato sulla tecnologia, mette direttamente in contatto selezionati lavoratori con i datori di lavoro, eliminando l'intervento di intermediari senza scrupoli e garantendo la gratuità dell'assunzione ai lavoratori migranti. I datori di lavoro accedono a pagamento ai talenti, mentre per i lavoratori si tratta di un'opportunità gratuita: un passo essenziale per porre fine allo sfruttamento.

Una missione che affonda le radici nell'esperienza personale

Joblio è diretta da Jon Purizhansky, un rifugiato diventato imprenditore che ha vissuto in prima persona le difficoltà della migrazione. Costretto da giovane a fuggire dal proprio paese d'origine, ha dovuto affrontare l'incertezza e la vulnerabilità che milioni di lavoratori migranti incontrano ancora oggi. Jon, ora uno stimato esperto mondiale in diritto della migrazione di manodopera globale e in mobilità internazionale della forza lavoro, ha creato Joblio per tutelare i lavoratori e promuovere un processo di assunzione trasparente.

"Ho provato la realtà che devono affrontare tantissimi migranti: incertezza, mancanza di informazioni e il rischio costante di sfruttamento", ha commentato Jon Purizhansky, fondatore e amministratore delegato di Joblio. "Nessuno dovrebbe pagare tariffe esorbitanti o mettere a rischio la propria sicurezza solo per trovare lavoro. Joblio elimina i broker senza scrupoli che sfruttano i lavoratori vulnerabili e li rimpiazza con un modello di assunzione diretto e trasparente".

Eliminare le intermediazioni fonti di sfruttamento

Per decine di anni gli intermediari hanno applicato commissioni eccessive e fatto false promesse ai lavoratori, spesso portandoli a indebitarsi, a operare in ambienti a rischio o persino a lavorare in modo coatto. Joblio è una piattaforma che sconvolge questo sistema e offre ai datori di lavoro l'accesso a talenti verificati, e ai lavoratori opportunità concrete, senza commissioni nascoste, contratti ingannevoli o tangenti illegali.

Grazie all'accesso alle offerte di lavoro in tempo reale, a un processo di assunzione trasparente e a tutele legali incorporate, Joblio coinvolge i lavoratori e aiuta i datori di lavoro a creare team più stabili e affidabili. Ne risulta un sistema di assunzione che dà valore ai diritti umani e che garantisce l'integrità della forza lavoro.

Il programma ACE: per il supporto dei lavoratori, oltre il reclutamento

Joblio non si limita alle assunzioni etiche: aiuta la riuscita dei lavoratori migranti anche con il suo programma ACE (Applicant Concierge Experience). Il programma offre:

Formazione prima della partenza sulle aspettative relativamente al posto di lavoro, sull'adattamento culturale e sulla cultura finanziaria.

sulle aspettative relativamente al posto di lavoro, sull'adattamento culturale e sulla cultura finanziaria. Supporto sul campo per i lavoratori, per garantire transizioni sicure e senza problemi.

per i lavoratori, per garantire transizioni sicure e senza problemi. Risorse per la salute mentale per migliorare il benessere e la produttività dei lavoratori.

Il potere dell'esperienza, il supporto di consulenti globali

La missione di Joblio è supportata dall'esperienza del suo team dirigenziale e dei suoi consulenti globali, che garantiscono conformità, supporto e scalabilità. Grazie alla sua esperienza in diritto della migrazione di manodopera, nella governance aziendale e nei diritti del lavoro, Joblio è perfettamente posizionata per rivoluzionare il settore delle assunzioni non etiche e per guidare il cambiamento globale.

Entrare a far parte della rivoluzione delle assunzioni etiche

Mentre si espande a livello globale, Joblio invita governi, datori di lavoro e organizzazioni per i diritti umani a unirsi al suo movimento per un futuro caratterizzato da un reclutamento equo, etico e senza sfruttamento.

Informazioni su Joblio

Joblio mette in contatto i datori di lavoro con talenti diversificati e qualificati, dagli operai generici ai professionisti specializzati. Con un ampio catalogo di candidati selezionati, e un sistema di supporto proprietario che riduce il turnover e aumenta la produttività, Joblio offre molto delle assunzioni: consente di fidelizzare il personale.

www.joblio.co

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita