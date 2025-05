NTT DATA amplia la presenza dei data center globali con acquisizioni di terreni in sette mercati strategici

L'espansione strategica porterà quasi un gigawatt di capacità dei futuri data center in regioni chiave a livello globale

LONDRA: NTT DATA, leader globale nell'ambito dei servizi tecnologici e delle attività digitali, ha annunciato oggi l'accelerazione nell'espansione della sua divisione Global Data Centers mediante l'acquisto negli ultimi sei mesi di terreni in America del Nord, Europa e Asia al fine di supportare una capacità pianificata di quasi un gigawatt nei data center. Questa crescita fa parte dell'investimento precedentemente annunciato di 10 miliardi di USD di NTT DATA, con cui l'azienda desidera espandere la propria attività fino al 2027.

"Portando nuova capacità in regioni a crescita elevata, stiamo gettando le basi di cui avranno bisogno le imprese per innovare, adeguarsi e guidare con sicurezza in un'economia basata sull'IA", ha affermato Doug Adams, CEO e presidente, Global Data Centers, NTT DATA. "Con il supporto della nostra società madre, ci troviamo in una posizione privilegiata per investire e costruire in modo proattivo, anticipando la domanda di mercato e offrendo l'infrastruttura resiliente e sostenibile necessaria affinché i nostri clienti possano raggiungere il successo, anticipando i cambiamenti del settore."

Presenza in espansione dei data center globali di NTT DATA

Con la rapida espansione delle applicazioni basate sull'IA e l'affidamento sempre maggiore al cloud computing, le imprese hanno bisogno di un'infrastruttura in grado di supportare carichi di lavoro ad alte prestazioni e applicazioni ad alta intensità di dati. Negli ultimi sei mesi, NTT DATA ha acquistato terreni in sette mercati a elevata domanda, posizionando l'azienda in modo da poter offrire un'infrastruttura scalabile e pronta all'IA per soddisfare le esigenze in crescita delle aziende.

Le acquisizioni chiave di terreni da parte di NTT DATA includono:

Acquisizione di terreni in nuovi mercati:

Milano, Italia : accedendo a questo nuovo mercato, NTT DATA avvierà delle operazioni a Milano per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture hyperscale e pronte all'IA nell'Europa meridionale. Il sito di 21 ettari di recente acquisizione ospiterà una struttura con una capacità di 128 MW.

: accedendo a questo nuovo mercato, NTT DATA avvierà delle operazioni a Milano per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture hyperscale e pronte all'IA nell'Europa meridionale. Il sito di 21 ettari di recente acquisizione ospiterà una struttura con una capacità di 128 MW. Tochigi, Giappone: acquisizione di 13 ettari di terreno nel parco industriale Tochigi Inter Industrial Park nei pressi di Tokyo. Si prevede di includere due data center a elevata capacità per un totale di 100 MW.

Acquisizione di terreni in mercati esistenti:

Hillsboro, Oregon, USA: acquisizione di nuovi terreni per espandere la presenza a Hillsboro, una regione strategicamente posizionata all'interno del corridoio tecnologico del Pacifico nord-occidentale con connettività diretta all'Asia tramite la rete Subsea Connect di NTT. Il nuovo sito porterà ulteriori 216 MW di capacità all'attuale presenza di NTT DATA a Hillsboro, portando la capacità totale pianificata di NTT DATA sul mercato di Hillsboro a 354 MW.

acquisizione di nuovi terreni per espandere la presenza a Hillsboro, una regione strategicamente posizionata all'interno del corridoio tecnologico del Pacifico nord-occidentale con connettività diretta all'Asia tramite la rete Subsea Connect di NTT. Il nuovo sito porterà ulteriori 216 MW di capacità all'attuale presenza di NTT DATA a Hillsboro, portando la capacità totale pianificata di NTT DATA sul mercato di Hillsboro a 354 MW. Phoenix, Arizona, USA : acquisizione di 70,5 ettari di terreno a Mesa, in Arizona per sviluppare un nuovo campus multi data center, con sette strutture pianificate e una capacità prevista di 324 MW. L'apertura del primo data center è prevista per l'esercizio 2028. NTT DATA dispone di un campus già esistente di 41 ettari che supporta una capacità di 240 MW. Con il nuovo campus, la capacità totale pianificata sarà appena inferiore ai 600 MW.

: acquisizione di 70,5 ettari di terreno a Mesa, in Arizona per sviluppare un nuovo campus multi data center, con sette strutture pianificate e una capacità prevista di 324 MW. L'apertura del primo data center è prevista per l'esercizio 2028. NTT DATA dispone di un campus già esistente di 41 ettari che supporta una capacità di 240 MW. Con il nuovo campus, la capacità totale pianificata sarà appena inferiore ai 600 MW. Londra, Inghilterra : conseguimento di 10,5 ettari di terreno per un nuovo sito pianificato (LON2) e acquisizione della proprietà assoluta sottostante delle strutture londinesi esistenti, rafforzando la posizione di NTT DATA in uno dei mercati di colocation più attivi al mondo e un hub strategico per le imprese multinazionali. La nuova struttura di Londra sarà l'ottava struttura di NTT DATA nell'area londinese.

: conseguimento di 10,5 ettari di terreno per un nuovo sito pianificato (LON2) e acquisizione della proprietà assoluta sottostante delle strutture londinesi esistenti, rafforzando la posizione di NTT DATA in uno dei mercati di colocation più attivi al mondo e un hub strategico per le imprese multinazionali. La nuova struttura di Londra sarà l'ottava struttura di NTT DATA nell'area londinese. Francoforte, Germania : espansione della presenza nella capitale tecnologica e finanziaria della Germania, sede di DE-CIX, uno dei più grandi internet exchange point al mondo e località chiave per le strutture hyperscale e le aziende che richiedono un'infrastruttura sicura a capacità elevata. La nuova struttura sarà il quinto sito di NTT DATA nell'area di Francoforte e si prevede che genererà un'ulteriore capacità di 80 MW.

: espansione della presenza nella capitale tecnologica e finanziaria della Germania, sede di DE-CIX, uno dei più grandi internet exchange point al mondo e località chiave per le strutture hyperscale e le aziende che richiedono un'infrastruttura sicura a capacità elevata. La nuova struttura sarà il quinto sito di NTT DATA nell'area di Francoforte e si prevede che genererà un'ulteriore capacità di 80 MW. Osaka, Giappone: acquisizione di 3,2 ettari a Osaka Nishiai per lo sviluppo di due data center, per un totale di 36 MW. L'apertura del primo impianto è prevista per l'esercizio 2027, e porterà il numero totale di data center di NTT DATA nella regione di Osaka a tre, con una capacità totale di circa 70 MW.

"Le nostre acquisizioni di terreni non significano solamente crescita: contribuiscono a definire il futuro delle infrastrutture digitali su scala globale," ha affermato Adams. "Con l'evoluzione a velocità senza precedenti del panorama digitale, NTT Global Data Centers sta investendo in modo audace per garantire che i nostri clienti siano pronti a mettersi alla guida in un mondo sempre più connesso e dinamico".

In quanto terzo più grande fornitore di data center al mondo, NTT Global Data Centers ha continuato ad accelerare la propria presenza globale durante lo scorso anno, con l'apertura di 10 nuovi data center in America del Nord, nella regione EMEA ed APAC, aggiungendo più di 370 MW di nuova capacità IT. Tali sforzi fanno parte della più ampia strategia di NTT Global Data Centers volta a investire più di 10 miliardi di USD nel corso del 2027 per offrire un'infrastruttura chiave e pronta all'IA e supportare l'economia digitale in crescita.

Informazioni su NTT DATA

NTT DATA è un innovatore globale di servizi aziendali e tecnologici da oltre 30 miliardi di dollari. Serviamo il 75% delle società Fortune Global 100 e ci impegniamo ad aiutare i clienti a innovare, ottimizzare e trasformare le loro attività per un successo a lungo termine. In quanto Global Top Employer, disponiamo di esperti in oltre 50 Paesi e di un solido ecosistema di partner, composto da aziende consolidate e start-up. I nostri servizi comprendono consulenza aziendale e tecnologica, dati e intelligenza artificiale, soluzioni di settore, nonché sviluppo, implementazione e gestione di applicazioni, infrastrutture e connettività. Siamo anche uno dei principali fornitori di infrastrutture digitali e IA al mondo. NTT DATA fa parte di NTT Group, che investe ogni anno oltre 3,6 miliardi di USD in ricerca e sviluppo per aiutare le organizzazioni e la società a muoversi con fiducia e in modo sostenibile verso il futuro digitale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita