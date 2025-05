Armis annuncia la collaborazione con nuovi partner globali di integrazione tecnologica per potenziare la resilienza informatica delle organizzazioni

Le partership strategiche migliorano e ottimizzano gli stack di tecnologia per i clienti comuni

SAN FRANCISCO: Armis, l'azienda di sicurezza e gestione dell'esposizione informatica, ha annunciato oggi di aver aggiunto 10 partner globali di integrazione tecnologica nel corso dello scorso trimestre. Tali integrazioni consentono di aumentare la funzionalità e l'efficienza degli stack di tecnologia esistenti delle organizzazioni grazie ai vantaggi aggiuntivi offerti dalla piattaforma e dalle soluzioni di Armis.

"Non è più sufficiente fare affidamento su soluzioni di sicurezza isolate per ottenere una comprensione totale e in tempo reale della superficie di attacco di un'organizzazione", ha affermato Nadir Izrael, CTO e cofondatore di Armis. "L'integrazione della piattaforma best-in-class di Armis con altre offerte di rivenditori leader del settore consente alle attività di consolidare il loro stack tecnologico. Creando un valore maggiore per i loro investimenti nella sicurezza, le organizzazioni possono garantire che la loro intera superficie di attacco venga difesa e gestita ininterrottamente".

Fonte: Business Wire

