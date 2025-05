Intelsat e Cubic³ completano la prova di connettività satellitare di veicoli portando avanti la visione della connettività ubiquitaria

Un innovativo protocollo d’intesa porta la connettività globale e integrata più vicina alla realtà per auto, macchine agricole e macchine da cantiere connesse

MCLEAN, Virginia: Intelsat e Cubic³ hanno completato con successo una prova cruciale di connettività satellitare di veicoli, raggiungendo un traguardo significativo nella loro missione congiunta – creare un servizio di connettività integrata per tutte le tipologie di veicoli. La prova ha confermato l’integrazione tra i satelliti Intelsat e la piattaforma software Cubic³, mostrando come reti terrestri e non terrestri possano collegarsi senza problemi per offrire connettività in qualsiasi momento e dappertutto.

“Il nostro protocollo d’intesa e la prova coronata dal successo ci avvicinano alla nostra visione – una connettività veramente ubiquitaria”, commenta Bruno Fromont, Direttore tecnico Intelsat.

Fonte: Business Wire

