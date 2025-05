Galeria collabora con Blue Yonder per migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti in negozio e online

L'iconica catena tedesca di grandi magazzini adotta le capacità di domand and replenishment basate sull’'IA per rafforzare il proprio impegno nei confronti di qualità e praticità

ESSEN, Germania e DALLAS: Nell'odierno panorama in rapida evoluzione del retail, i consumatori sono sempre più alla ricerca di esperienze di acquisto personalizzate pensate su misura per soddisfare i loro specifici requisiti di domanda. Per i retailer omnicanale, il successo su base su un’offerta di qualità e su un servizio clienti eccellente, alimentato da una tecnologia avanzata in grado di supportare in modo efficace una strategia omnicanale guidata dalla domanda.

Per tale motivo Galeria, la catena di grandi magazzini leader in Germania, ha scelto di adottare le capacità di Blue Yonder per gestire domanda e approvigionamento, rafforzando così la propria supply chain e l'efficienza operativa.

Fonte: Business Wire

