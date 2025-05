Boomi e AWS annunciano una collaborazione strategica per trasformare l’integrazione dell’IA aziendale, l’automazione e la migrazione al cloud SAP

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi™, il leader nel settore dell’automazione basata sull’IA, oggi ha annunciato la sigla di un accordo di collaborazione strategica (SCA) pluriennale con Amazon Web Services (AWS) per consentire ai clienti di creare, gestire, monitorare e controllare più agevolmente agenti di intelligenza artificiale (IA) generativa nelle operazioni aziendali. Inoltre l’accordo mira ad aiutare i clienti ad accelerare le migrazioni SAP da ambienti on-premise ad AWS.

Oggigiorno le imprese incontrano difficoltà nella gestione di agenti IA, disorganizzata tra varie piattaforme e ambienti, da cui conseguono possibili rischi per la sicurezza e inefficienze operative. Mentre accelera l’adozione di agenti IA, hanno bisogno di un metodo attendibile per monitorare, proteggere e ottimizzare gli investimenti effettuati nell’IA in un panorama tecnologico eterogeneo.

Fonte: Business Wire

