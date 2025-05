Boomi annuncia i vincitori dei suoi Customer Innovation Award per il 2025

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania: Boomi™, azienda leader nel settore dell'automazione basata sull'IA, ha annunciato oggi i vincitori dell'edizione 2025 dei Boomi Customer Innovation Awards, in occasione di Boomi World a Dallas, in Texas.

I riconoscimenti di quest'anno premiano le organizzazioni che non si limitano a esplorare il cambiamento digitale, ma che utilizzano la Boomi Enterprise Platform per guidarlo. I seguenti vincitori hanno dimostrato di essere pronti per il futuro creando soluzioni scalabili e agili pronte per l'evoluzione delle richieste del settore. I loro progetti si distinguono per l'uso visionario delle capacità di integrazione, automazione, gestione dei dati e IA di Boomi per affrontare sfide complesse in modi originali.

I sette eccezionali vincitori comprendono:

Crane Worldwide Logistics

Georgia Department of Human Services

Lexitas

NFI Industries

Oceaneering

Penumbra, Inc

Tactile Medical

Fonte: Business Wire

