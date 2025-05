Svante e SAMSUNG E&A siglano un accordo di sviluppo congiunto per l'offerta di impianti modulari di cattura del carbonio montati su skid e con supporto digitale

Svante e SAMSUNG E&A hanno siglato un accordo di sviluppo congiunto per la fornitura di impianti modulari e standardizzati di cattura del carbonio, montati su skid e basati sulla nuova tecnologia VeloxoTherm™ per il filtraggio del carbonio tramite assorbente solido, che sfruttano le avanzate soluzioni digitali e la capacità di modularizzazione che caratterizzano SAMSUNG E&A.

I pacchetti modulari standardizzati saranno prodotti, e commercializzati in tutto il mondo, con i marchi Svante e SAMSUNG E&A per l'offerta di progetti commerciali di cattura, utilizzo e accumulo del carbonio, dalla fase iniziale di sviluppo del progetto fino a quelle di progettazione, approvvigionamento e fabbricazione (EPF) nei settori dell'industria pesante e dell'energia.

VANCOUVER, Columbia Britannica: Svante Technologies Inc. e SAMSUNG E&A oggi hanno annunciato la sigla di un accordo di sviluppo congiunto per la realizzazione, da parte delle due aziende, di una serie di impianti modulari di cattura del carbonio standardizzati, montati su skid e basati sull'innovativa tecnologia VeloxoTherm di Svante, per il filtraggio e la cattura del carbonio tramite assorbente solido, che sfrutta le avanzate soluzioni digitali e la capacità di modularizzazione di SAMSUNG E&A.

Fonte: Business Wire

