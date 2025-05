Perché la trasformazione del posto di lavoro digitale non può attendere - Spunti di Lenovo

Da una nuova ricerca emerge il motivo per cui la maggior parte delle organizzazioni non tiene il passo e cosa è necessario per liberare il completo potenziale dell'IA generativa.

MORRISVILLE, CAROLINA DEL NORD: Mentre l'IA generativa (Gen AI) ridefinisce il modo in cui viene svolto il lavoro, le aziende che ritardano i processi di modernizzazione dei propri luoghi di lavoro digitali rischiano di restare indietro. Dall'ultimo report di ricerca globale di Lenovo, Igniting Real Workplace Transformation emerge una cruda realtà: le organizzazioni comprendono l'opportunità offerta dall'IA generativa, ma la maggior parte di esse deve ancora adottare azioni significative in merito.

In base a un sondaggio condotto tra 600 leader IT, mentre oltre l'80% ritiene che l'IA generativa ridefinirà il modo in cui viene svolto il lavoro, solo il 39% in questo momento sta trasformando attivamente il proprio luogo di lavoro.

Fonte: Business Wire

