Norli Liv & Pension ammoderna le operazioni d’investimento grazie a Clearwater Analytics

BOISE, Idaho, CHICAGO, NEW YORK e LONDRA: Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato che l’azienda danese per i servizi pensionistici Norli Liv & Pension, un’impresa del gruppo Norli, ha stretto una partnership con Clearwater per ammodernare le proprie operazioni di contabilità, reporting e compliance riguardanti gli investimenti.

Clearwater consentirà a Norli di disporre di una singola panoramica unificata di tutte le attività gestite internamente e da un direttore investimenti esterno (OCIO) per tutte le classi di attività, sia pubbliche sia private – migliorando la trasparenza degli investimenti e rendendo possibile prendere decisioni migliori e più rapidamente. Inoltre la piattaforma supporterà la compliance normativa tramite flussi di lavoro automatizzati e affidabili funzionalità di reporting pronte per le revisioni contabili.

Grazie alla transizione alla piattaforma multitolare e a istanza singola sviluppata da Clearwater, Norli Liv & Pension eliminerà varie piattaforme legacy, ridurrà la quantità di operazioni manuali e accelererà la chiusura mensile.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita