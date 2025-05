Gradiant guida le soluzioni idriche sostenibili per i centri dati che alimentano l'AI

Scelta dai colossi tecnologici mentre le nuove strutture sono sempre più ubicate in regioni a rischio idrico

BOSTON: Gradiant, un leader globale nelle soluzioni avanzate per l'acqua e le acque reflue, ha vinto due nuovi contratti da parte di importanti aziende tecnologiche per progettare e installare soluzioni idriche sostenibili in nuovi centri dati negli Stati Uniti e nell'indo-pacifico. Queste strutture, critiche per l'alimentazione dell'AI e le infrastrutture cloud, sono sempre più spesso ubicate in alcune delle regioni più a rischio idrico al mondo.

Le soluzioni di Gradiant consentiranno a questi sviluppi di raggiungere gli obiettivi ambiziosi di sostenibilità minimizzando il proprio impatto sulle risorse idriche e le comunità locali. I progetti sottolineano il ruolo crescente di Gradiant mentre il partner idrico di scelta per i proprietari e gli operatori di intelligenza artificiale più importanti al mondo.

Mentre il mondo accelera verso un futuro in cui l'AI è protagonista, i centri dati—i motori invisibili che alimentano il computing su cloud, l'AI e la connettività globale—stanno emergendo entrambi come promotori di innovazione e grandi consumatori di acqua. Un centro dati di medie dimensioni di 100 megawatt negli Stati Uniti utilizza ogni giorno la quantità di acqua utilizzata da 6.500 abitazioni. A livello globale, si prevede che il consumo idrico dei centri dati superi il doppio entro il 2030, raggiungendo i 1.200 miliardi di litri all'anno.

Molti di questi nuovi impianti vengono costruiti in zone a rischio idrico, come il Sudovest degli Stati Uniti, il Medio Oriente e l'Australia—guidati dalla prossimità all'energia, ai terreni e ad incentivi locali. Con la crescente pressione normativa e lo scrutinio ambientale, la strategia idrica è diventata mission-critical.

“Nella realtà climatica attuale, costruire un centro dati senza una strategia idrica non è un'opzione”, ha affermato Anurag Bajpayee, CEO di Gradiant. “Questi impianti hanno sete di acqua quanto hanno fame di energia. I nostri clienti stanno chiedendo come eliminare le acque reflue, come operare in regioni a rischio di siccità senza danneggiare le comunità locali, e come farlo scalando al contempo l'infrastruttura AI a velocità della luce”.

Gradiant è in una posizione unica per aiutare i proprietari e gli operatori dei centri dati ad affrontare questo momento. Con questo portafoglio tecnologico full-stack e una profonda competenza nel settore delle acque industriali complesse, l'azienda garantisce la massima tranquillità in tutto il sito.

Le soluzioni di Gradiant comprendono:

Riciclo e riutilizzo dell'acqua: tecnologie a zero scarico liquido (ZLD) che recuperano e riutilizzano il 99% dell'acqua di processo in sede—riducendo drasticamente la necessità di attingere ad acqua pulita, conservando le risorse idriche locali.

Ottimizzazione AI (SmartOps AI): utilizza monitoraggio in tempo reale e analisi alimentata dall'AI per ottimizzare le attività idriche e delle acque reflue, ridurre l'OPEX e ridurre i tempi morti imprevisti.

Sostanze chimiche CURE: formulazioni esperte riducono l'utilizzo di sostanze chimiche tradizionali utilizzate per il trattamento, riducendo l'impatto ambientale complessivo e potenziando al contempo le prestazioni e l'affidabilità.

“Solo Gradiant è in grado di fornire la più totale tranquillità in un impianto, una soluzione olistica totalmente integrata che unisce tecnologia dei processi, AI e sostanze chimiche attraverso un unico partner fidato”, ha dichiarato Prakash Govindan, COO di Gradiant. “I nostri clienti non hanno più bisogno di coordinare diverse parti. Con Gradiant, guadagnano un unico partner fidato, ottimizzando ogni goccia di acqua in tutte le loro operazioni. Questa è innovazione idrica senza compromessi”.

Le tecnologie di Gradiant stanno aiutando i centri dati a funzionare nelle condizioni più difficili—senza compromettere la sostenibilità o le prestazioni. Mentre l'economia digitale accelera, Gradiant sta abilitando ciò che è possibile per l'acqua nell'infrastruttura tecnologica.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è una Società idrica di tipo diverso. Grazie a una suite completa di soluzioni idriche e per le acque reflue complete, differenziate e proprietarie, realizzate dalle migliori menti del settore idrico, l'azienda serve le operazioni mission-critical dei suoi clienti nelle industrie più importanti del mondo, tra cui quelle di semiconduttori, prodotti farmaceutici, alimenti e bevande, litio e minerali critici ed energie rinnovabili. Le soluzioni innovative di Gradiant riducono il consumo idrico e le acque reflue scaricate, consentono di recuperare risorse preziose e trasformano le acque reflue in acqua dolce. L'azienda, con sede a Boston, è stata fondata al MIT e conta oltre 1.300 dipendenti in tutto il mondo. Ulteriori informazioni su gradiant.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita