Bloomstreet stringe una partnership strategica con Google Israel per l’espansione nel mercato giapponese

Ottimizzare siti web globali per i visitatori giapponesi: adattamento dell’esperienza utente/interfaccia utente (UX/UI) dettagliato, localizzazione completa per il Giappone, localizzazione approfondita e importanza culturale per l’adattamento al pubblico locale.

TOKYO: Bloomstreet Inc. (sede centrale: Chuo-ku, Tokyo; Presidente e Ceo: Junichi Takayama; di seguito, “Bloomstreet”), un’impresa che supporta aziende straniere che desiderano entrare nel mercato giapponese, annuncia la sigla di una partnership strategica con Google Israel Ltd. (sede centrale: distretto di Tel Aviv; responsabile per il paese: Barak Regev; di seguito, “Google Israel”) mirata ad appoggiare le aziende israeliane che operano a livello globale con Google Ads e desiderano espandersi nel mercato giapponese.

Fonte: Business Wire

