Qlik lancia Open Lakehouse per superare i limiti dell'architettura tradizionale dei dati

La soluzione Apache Iceberg totalmente gestita offre una scala in tempo reale, query 5 volte più rapide e accesso cross-engine, con costi inferiori fino al 50%

ORLANDO, Fla.: Qlik®, un leader globale nell'integrazione dei dati, qualità dei dati, analisi e intelligenza artificiale, oggi ha annunciato il lancio di Qlik Open Lakehouse, una soluzione Apache Iceberg totalmente gestita creata all'interno di Qlik Talend Cloud. Progettata per le aziende con urgente necessità di scalare in modo più rapido ed economico, Qlik Open Lakehouse propone ingestione dei dati in tempo reale, ottimizzazione automatizzata e interoperabilità multi-engine — senza vincoli di fornitura o spese operative.

Questo segnale un importante passo avanti nell'evoluzione delle moderne architetture dei dati.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita