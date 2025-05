IEEE fornisce la propria competenza strategica all'Indonesia, che adotta la prima regolamentazione asiatica per una progettazione adeguata all'età

IEEE catalizza una storica regolamentazione vincolante per la tutela dell'infanzia online

PISCATAWAY, N.J.: L'IEEE Standards Association (IEEE SA), l'organizzazione globale per lo sviluppo di standard mirati alla creazione del consenso e parte dell'IEEE, la maggior organizzazione tecnica di professionisti al mondo che promuove il progresso tecnologico a favore dell'umanità, annuncia il momento culminante nella propria collaborazione con il potere politico sul regolamento "Governance of Electronic Systems in Child Protection" (Governance dei sistemi elettronici nella protezione dei minori) recentemente approvato dal governo dell'Indonesia.

Grazie alle proprie analisi e competenze consolidate per quanto riguarda le iniziative e gli standard IEEE sulla governance dei dati dell'infanzia e sulla progettazione adeguata all'età, IEEE SA ha creato avanzati framework per la progettazione di piattaforme e sistemi internet adeguati all'età nell'ambito del processo normativo indonesiano. Questo regolamento, il primo del suo genere in Asia e nel Sud del mondo, fissa requisiti vincolanti per le piattaforme digitali a tutela della riservatezza, della sicurezza e del benessere dei minori, come approccio solido e olistico contro la dipendenza online dei giovanissimi. L'adozione di questo storico regolamento da parte dell'Indonesia rappresenta un importante passo avanti per la tutela dell'infanzia online nel mondo.

Attualmente i bambini rappresentano circa un terzo degli utenti di Internet a livello internazionale. La maggiore connettività ha permesso ai minori di usufruire di contenuti educativi e di strumenti di comunicazione e di intrattenimento, ma li ha anche esposti a contenuti dannosi, sfruttamento, rischi in materia di riservatezza dei dati e potenziali problemi di dipendenza. Di recente, per rispondere a questi problemi, governi e organismi della società civile hanno richiesto una progettazione adeguata all'età, cioè la progettazione di soluzioni digitali dotate di protezioni e funzionalità specifiche per l'infanzia. La nuova normativa indonesiana affronta questo tema importante imponendo ai fornitori di servizi online di dare priorità ai migliori interessi per i bambini nella progettazione e nelle pratiche delle rispettive piattaforme.

Questo regolamento, basato sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e sul suo Commento generale n. 25, impone la conformità di default a un elevato livello di riservatezza per qualsiasi prodotto o servizio digitale accessibile ai minori. In particolare, sono vietati la profilazione e la geolocalizzazione precisa dei giovanissimi, così come le pratiche di progettazione manipolativa, tra cui la spinta ad allentare le impostazioni per la privacy o la richiesta di un maggior numero di dati personali rispetto al necessario.

"Si tratta di un esempio concreto del modo in cui l'IEEE applica la propria missione a sostegno delle esigenze della società e dell'infanzia, dove la prospettiva globale e le competenze tecniche dell'IEEE si coniugano alla dedizione delle autorità indonesiane nel centrare un esito positivo", è la dichiarazione di Sophia Muirhead, direttore esecutivo e direttore operativo dell'IEEE. "Insieme, abbiamo reso possibile lo sviluppo di un quadro normativo e di una regolamentazione di stampo pratico e orientati al futuro che renderanno più sicuro lo spazio digitale per le prossime generazioni in Indonesia e che, auspichiamo, saranno una fonte di ispirazione per azioni simili in tutto il mondo".

La nuova normativa indonesiana è strettamente allineata con alcuni dei quadri normativi e dei regolamenti più avanzati in ambito globale, come i codici di progettazione appropriati per l'età del Regno Unito e della California; si basa inoltre su standard riconosciuti a livello internazionale, tra cui l'IEEE 2089™, lo standard IEEE per il framework dei servizi digitali appropriati all'età (basato sui principi 5Rights per l'infanzia), e IEEE 2089.1™, lo standard IEEE per la verifica dell'età online. La normativa, che integra le disposizioni chiave di questi standard, garantisce l'osservanza dei servizi online con direttive, verificate a livello globale, per la tutela dei dati e delle esperienze dell'infanzia. Di recente IEEE SA ha lanciato un programma di certificazione correlato che aiuta il settore ad adeguarsi alle pratiche ottimali di verifica dell'età.

"Contribuendo all'impegno per lo sviluppo delle politiche in Indonesia con la nostra competenza tecnica neutrale e d'eccellenza abbiamo partecipato al processo mirato a rispondere a una difficile sfida socio-tecnologica: come rendere il mondo online più sicuro per i bambini, e in modo da bilanciare innovazione e tutela", è il commento di Alpesh Shah, amministratore delegato di IEEE SA. "È un risultato frutto di una cooperazione senza precedenti tra i settori tecnologico, governativo e la società civile, che evidenzia cosa riusciamo a ottenere quando lavoriamo tutti insieme per i nostri bambini".

In Indonesia, l'impegno serve da modello per lo sviluppo di politiche collaborative. Ispirata da questa e da altre iniziative di successo, di recente IEEE SA ha lanciato il progetto Technology Policy Collaborative, per sfruttare ulteriormente la competenza neutrale e affidabile di IEEE nell'obiettivo di coadiuvare i governi ad affrontare complesse sfide tecnologiche e sociali in aree strategiche quali la governance digitale. IEEE SA, grazie a iniziative di questo tipo, consolida il proprio impegno per confermarsi come prezioso partner nel progresso tecnologico a beneficio dell'umanità.

Informazioni sull'IEEE Standards Association

L'IEEE Standards Association (IEEE SA) è un'organizzazione di tipo collaborativo i cui innovatori contribuiscono a innalzare il livello degli standard tecnologici mondiali. L'IEEE SA offre un ambiente e una piattaforma aperti a livello globale, orientati alla creazione di consenso, grazie a cui è possibile collaborare allo sviluppo sia di standard tecnologici all'avanguardia e importanti per il mercato, sia di soluzioni di settore che contribuiscono a creare un mondo migliore, più sicuro e sostenibile. Per ulteriori informazioni visitare il sito standards.ieee.org.

Informazioni sull’IEEE

L'IEEE è la maggior organizzazione professionale tecnica al mondo ed è un ente di beneficenza pubblico dedicato al progresso tecnologico a vantaggio dell'umanità. Grazie alla fama dei suoi standard tecnologici e delle sue pubblicazioni, conferenze e attività professionali e formative, l'IEEE è la voce di riferimento per un'ampia varietà di settori che vanno dai sistemi aerospaziali, all'informatica e alle telecomunicazioni fino all'ingegneria biomedica, all'energia elettrica e all'elettronica di consumo. Per saperne di più visitare il sito www.ieee.org.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita