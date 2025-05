Boomi rileva Thru, Inc., rafforzando il trasferimento di file gestito (MFT) sicuro e promuovendo l'integrazione sensibile al contesto

L'acquisizione migliora le capacità MFT di Boomi, unificando l'API, l'applicazione e il movimento dei dati basati su file in un'unica piattaforma

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi™, il leader nell'automazione su base AI, oggi ha annunciato un accordo definitivo per acquisire Thru, Inc., un fornitore di soluzioni di trasferimento di file gestito (MFT, Managed File Transfer) per aziende, nonché partner fidato di Boomi. L'acquisizione segna un'espansione strategica della capacità di integrazione basate su file di Boomi, tutte all'interno di un'unica piattaforma cloud-native che gestisce ininterrottamente il movimento di dati tra API, applicazioni e file.

“Mentre le organizzazioni gestiscono sempre più spesso una combinazione ibrida di integrazioni basate su API e su file, Thru, la tecnologia MFT testata di Inc. assicura uno scambio di file sicuro, scalabile e conforme tra gli ecosistemi aziendali distribuiti”, ha dichiarato Greg Wolfe, Direttore commerciale di Boomi.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita