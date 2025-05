Lo studio è la prima dimostrazione dei neuroni senescenti come causa del dolore neuropatico1

La piattaforma Rubedo proprietaria basata sull’IA per la scoperta di farmaci, ALEMBIC™, ha identificato i neuroni senescenti come nuovi target terapeutici2

SAN FRANCISCO:

La piattaforma per la scoperta di farmaci sviluppata da Rubedo Life Sciences, ALEMBIC™, permette di identificare più facilmente neuroni senescenti o “zombie” in un nuovo studio che collega il dolore neuropatico all’invecchiamento, sottoposto a peer review e pubblicato nella rivista scientifica Nature Neuroscience

Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), un’azienda biotecnologica operante nella fase clinica, basata sull’IA e il cui focus è sulla scoperta e sullo sviluppo rapido di farmaci per il ringiovanimento cellulare selettivo mirati a cellule in fase di invecchiamento, oggi ha annunciato che impiegando codici open source integrati nella più ampia piattaforma Rubedo proprietaria per la scoperta di farmaci, ALEMBIC™, è stato possibile identificare più agevolmente neuroni senescenti in un nuovo studio che ha dimostrato che tali neuroni sono alla fonte del dolore cronico associato a lesioni e all’età.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita