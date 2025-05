ITEN e A*STAR IME annunciano un rivoluzionario sviluppo nell'integrazione delle batterie a stato solido per il packaging avanzato

LIONE, Francia e SINGAPORE: ITEN, leader globale nel settore delle micro batterie a stato solido, e A*STAR Institute of Microelectronics (A*STAR IME), leader nella ricerca del packaging avanzato, hanno annunciato un risultato rivoluzionario per l'integrazione delle micro batterie di ITEN usando l'innnovativa piattaforma per packaging avanzato di A*STAR IME. Questo traguardo apre la strada alle soluzioni di accumulo di energia nella confezione, consentendo di realizzare design SiP (System-in-Package) più efficienti, compatti e affidabili.

Rivoluzione nel settore dell'accumulo di energia e del packaging avanzato

Questo sviluppo rivoluzionario rappresenta un significativo passo in avanti nella tecnologia SiP. Incorporando le batterie a stato solido ad alte prestazioni di ITEN a livello di wafer, ITEN e A*STAR IME hanno dimostrato con successo l'integrazione dell'accumulo di energia non volatile usando direttamente un packaging avanzato.

Fonte: Business Wire

