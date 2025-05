ROYC Acts as the Structuring and Financial Technology Partner for Riverside for European Wealth Access Fund

STOCCOLMA: ROYC, il più importante fornitore di sistemi operativi completi per i mercati privati, annuncia la strutturazione di un nuovo fondo di accesso per la Private Wealth lanciato in collaborazione con The Riverside Company. The Riverside Company è una società di private equity incentrata su investimenti in aziende in crescita del valore massimo di 400 milioni di dollari. Fin dalla sua fondazione, nel 1988, Riverside ha realizzato oltre 1.000 investimenti e oggi detiene più di 12 miliardi di attività. I portafogli internazionali di private equity e di capitali strutturati di Riverside comprendono oltre 140 società.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita