LTIMindtree, Eurobank e Fairfax Digital Services collaborano allo sviluppo di un hub di innovazione digitale a Cipro

Il centro favorirà lo sviluppo di soluzioni digitali avanzate per Eurobank, Fairfax e altri clienti UE.

MUMBAI, India e NICOSIA, Cipro: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato l'inaugurazione del suo hub di innovazione digitale presso l'hub di ricerca e innovazione di CYENS Center of Excellence. L'hub di innovazione digitale di LTIMindtree consentirà l'ideazione, la co-creazione e l'adozione di soluzioni digitali avanzate per Eurobank, Fairfax e altri clienti UE e si allinea con la visione strategica del governo di Cipro per rafforzare il ruolo di Cipro in qualità di hub tecnologico e di innovazione regionale, attivando opportunità transfrontaliere esclusive per le collaborazioni in ambito tecnologico.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita