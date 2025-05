NetApp crea l’infrastruttura IA basandosi su NVIDIA AI Data Platform

Le imprese che usano NetApp AIPod possono accelerare gli agenti IA e velocizzare il recupero di informazioni pertinenti

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l’azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato che sta collaborando con NVIDIA per supportare il progetto di riferimento NVIDIA AI Data Platform nella soluzione NetApp AIPod al fine di accelerare l’adozione dell’IA agentica in ambito aziendale. Basandosi sulle affidabili e comprovate funzionalità di gestione dati offerte da NetApp ONTAP®, le implementazioni di NetApp AIPod basate su NVIDIA AI Data Platform aiuteranno le imprese a creare pipeline di dati IA sicure, governate e scalabili ai fini dell’inferenziazione e della ricerca e generazione di testo migliorata tramite riferimenti esterni (RAG), mettendole in grado di sfruttare l’intero potenziale dell’innovazione IA.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita