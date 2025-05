Il sovrano presenzia alla firma di un memorandum d'intesa tra Ras Al Khaimah e Miami per rafforzare la cooperazione in tutti i settori

Sua Altezza lo sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi: " Siamo impazienti di creare una partnership dinamica che rispecchi i nostri valori comuni e le visioni condivise per il futuro "

Le aree coperte dall'accordo comprendono pianificazione urbana e sicurezza pubblica, promozione commerciale e turismo, sviluppo sostenibile e tecnologia Smart City

RAS AL KHAIMAH, Emirati Arabi Uniti: Sua Altezza lo sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi, membro del consiglio supremo degli EAU e sovrano di Ras Al Khaimah, ha presenziato alla firma di un memorandum d'intesa tra le città di Ras Al Khaimah e di Miami, in Florida, con l'obiettivo di rafforzare e promuovere lo scambio e la collaborazione in diversi settori di mutuo interesse.

L'accordo è stato sottoscritto dal Consulente senior di Sua Altezza lo sceicco Saud, Sua Eccellenza Mohammed Hassan Omran Alshamsi e dal sindaco di Miami, Francis Suarez.

Sua Altezza lo sceicco Saud ha dichiarato: "Questo accordo segna l'inizio di una nuova era di collaborazione per Ras Al Khaimah e Miami, e rappresenta un'estensione della relazione di amicizia e del partenariato strategico di lunga data tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti. Incoraggiando una maggiore collaborazione e scambio, apriamo nuove strade per l'innovazione, gli investimenti e il dialogo culturale. Siamo impazienti di poter sviluppare una partnership dinamica che rifletta i nostri valori condivisi e le nostre ambiziose visioni per il futuro".

Tramite il memorandum d'intesa, Ras Al Khaimah e Miami intendono sviluppare una relazione di cooperazione in diversi settori e aree di interesse comune, tra cui la pianificazione urbana e la sicurezza pubblica, la promozione commerciale e il turismo, la tecnologia delle Smart City, l'innovazione e le start up e lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Durante l'incontro, le discussioni si sono concentrate anche sul rafforzamento dei legami economici, commerciali e di investimento, nonché delle numerose aziende statunitensi esistenti con sede a Ras Al Khaimah, come Hilton, Guardian Glass e Caresoft Global. Sua Altezza lo sceicco Saud ha inoltre evidenziato il vivace panorama economico degli Emirati e le opportunità di investimento che offre a sostegno della crescita commerciale e dell'innovazione.

Il sindaco Suarez ha espresso il suo sincero apprezzamento per la calorosa ospitalità di Sua Altezza lo sceicco Saud, e ha lodato i forti legami tra gli EAU e gli USA e questo accordo che segnerà l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nelle relazioni tra Ras Al Khaimah e una delle principali città degli Stati Uniti.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

