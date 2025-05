Reply è stata nominata Visionaria nel Magic Quadrant™ Gartner® 2025 per i Sistemi di Gestione del Magazzino

TORINO, Italia: Reply, system integrator globale e società di consulenza tecnologica, è stata riconosciuta per il sesto anno consecutivo come Visionaria nel Magic Quadrant™ Gartner® 2025 per i Sistemi di Gestione del Magazzino (WMS). Crediamo che questo riconoscimento rifletta il continuo impegno di Reply nel fornire una soluzione di gestione del magazzino all'avanguardia e dotata di intelligenza artificiale, che consente alle aziende globali di digitalizzare e ottimizzare le operazioni della supply chain. La valutazione si è basata sulla capacità di esecuzione e sulla completezza della visione di Reply.

LEA Reply™ è la piattaforma digitale di nuova generazione per la supply chain, progettata da Reply per rispondere alle esigenze in continua evoluzione della logistica moderna. Costruita su un'architettura modulare, cloud-native e a microservizi, LEA Reply™ offre flessibilità e scalabilità, consentendo ai clienti di adattarsi e innovare rapidamente le proprie operazioni di supply chain.

Al centro della piattaforma, LEA Reply™ WMS ottimizza la gestione del magazzino semplificando i flussi di lavoro, migliorando la visibilità e aumentando l'efficienza operativa. Dalla ricezione alla spedizione, la soluzione abilita il coordinamento in tempo reale e l'automazione intelligente in ogni fase del processo, dalle strategie di messa in consegna automatizzate in base alla rotazione dei prodotti, ai metodi di prelievo dinamici come il cluster picking e il wave picking, già implementati presso importanti retailer e 3PL. LEA Reply™ WMS supporta inoltre gli aggiornamenti in tempo reale dell'inventario e la perfetta integrazione con sistemi di movimentazione automatica dei materiali, aiutando i clienti a ridurre le discrepanze di stock e i tempi dock-to-stock.

La piattaforma si arricchisce ulteriormente grazie a GaliLEA, l’assistente multi-agente basato su AI di Reply. GaliLEA è una soluzione flessibile e scalabile, progettata per evolvere insieme alle esigenze del business, grazie ad un’architettura modulare che permette un'integrazione fluida delle funzionalità di intelligenza artificiale. Integrata nativamente con LEA Reply™, GaliLEA migliora l’usabilità e l’efficienza nella gestione del magazzino attraverso un’interfaccia conversazionale intuitiva e un set di agenti AI specializzati: “Smart Search” consente di recuperare dati su inventario e operazioni via voce, “Smart Support” fornisce risposte contestuali e vocali per risolvere rapidamente i problemi, “Ticket Helper” genera automaticamente ticket di supporto per semplificare le risposte e “Dashboarder” consente la creazione di dashboard e report personalizzati tramite comandi vocali.

“Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti da Gartner come Visionari”, ha dichiarato Enrico Nebuloni, Executive Partner di Reply. "Per noi questo riconoscimento rafforza la nostra visione di trasformare la gestione del magazzino in una piattaforma intelligente e adattiva che impara dai dati operativi e dai contesti reali. Con GaliLEA, stiamo costruendo un ecosistema di agenti AI che va oltre l'automazione: orchestrando in tempo reale decisioni logistiche complesse e abilitando nuovi modelli di valore basati su uso e scalabilità. LEA non è più solo un WMS configurabile, ma sta diventando un sistema vivente, capace di evolversi e di imparare per i nostri clienti.”

Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, Dwight Klappich, Simon Tunstall, Rishabh Narang, Federica Stufano 1 May 2025

Gartner e Magic Quadrant sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi, e viene utilizzato qui con il permesso. Tutti i diritti riservati.

Gartner non sponsorizza alcun fornitore, prodotto o servizio rappresentato nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di selezionare solo quei fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner consistono nelle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, riguardo a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

