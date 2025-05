Cooler Master rivela il futuro del raffreddamento al Computex 2025

Sistemi di raffreddamento IA di livello aziendale, potenti hardware per il settore consumer e la personalizzazione convergono in un portafoglio unificato

TAIPEI, Taiwan: Cooler Master, una delle principali realtà internazionali nel settore dell’hardware e nello sviluppo di innovative soluzioni termiche, oggi ha annunciato i piani per un’esposizione “Cooler Master – dove il raffreddamento dà impulso al futuro” presso la sue sede centrale durante il Computex. Associando il suo business per le aziende integrato verticalmente con quello dedicato al settore consumer, Cooler Master sta dimostrando come le innovazioni perfezionate per le imprese si trasformano velocemente in hardware più potente e più personalizzabile per i consumatori.

“La nostra struttura consente alle idee di fluire in entrambe le direzioni – dai server più complessi ai sistemi desktop più espressivi”, spiega Jimmy Sha, amministratore delegato di Cooler Master.

Fonte: Business Wire

