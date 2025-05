Infobip potenzia le capacità di IA con NVIDIA DGX B200

Infobip è tra le prime aziende in Europa centrale a utilizzare il potente centro dati Blackwell GPU di NVIDIA

VODNJAN, Croazia: La piattaforma globale di comunicazioni Infobip ha distribuito i sistemi NVIDIA DGX B200 nella sua infrastruttura di centri dati, segnando un notevole passo avanti nel suo impegno a promuovere le capacità di intelligenza artificiale. Infobip utilizzerà il supercomputer per il progetto IPCEI-CIS, un'iniziativa dell'UE incentrata sullo sviluppo di una piattaforma globale di comunicazioni di nuova generazione finalizzata a potenziare la competitività europea. Il progetto mira a tutelare la sovranità digitale dell'Europa garantendo un migliore allineamento con le normative UE sulla protezione e sulla trasparenza dei dati.

La piattaforma articolata di Communications Platform as a Service (CPaaS) con le caratteristiche di piattaforma con IA di Contact Center as a Service (CCaaS) offre strumenti potenti per migliorare l'esperienza dei clienti.

Fonte: Business Wire

