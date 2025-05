Cooler Master porta l'Hyper 212 Pro sui mercati europei

La versione aggiornata del dissipatore ad aria offre prestazioni testate, una migliore RAM clearance a uno stile rinnovato

TAIPEI, Taiwan: Cooler Master, leader globale nell'ambito delle soluzioni termiche innovative e di hardware PC, ha annunciato oggi che Hyper 212 PRO è ora disponibile sui mercati europei. Partendo dall'eredità della serie Hyper 212, il modello PRO offre un layout della torre riprogettato, una compatibilità migliorata della memoria e un'estetica raffinata, il tutto a un prezzo accessibile.

L'Hyper 212 PRO è stato sviluppato per i costruttori che desiderano ottenere il massimo dalla loro CPU senza la complessità del raffreddamento a liquido. Offre prestazioni fino a 230W TDP in un involucro elegante all-black, sviluppato per integrarsi con facilità in quasi qualsiasi configurazione di sistema.

Fonte: Business Wire

