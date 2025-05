L'ultima serie Mouser esplora l'intersezione tra tecnologia sostenibile e innovazione ingegneristica

DALLAS & FORT WORTH, Texas: Mouser Electronics, Inc., il distributore globale autorizzato di nuovissime componenti elettroniche e di prodotti di automazione industriali, ha rilasciato oggi la tecnologia Reduce, Reuse, Reimagine Tech, l'ultima rata della serie tecnologica Empowering Innovation Together (EIT). Questa nuova serie approfondisce le nuove tecnologie che lavorano per migliorare il nostro ambiente fornendo al contempo soluzioni ingegneristiche innovative per il futuro.

Nell'ingegneria, la sostenibilità è diventata fondamentale per la rivoluzione delle energie rinnovabili, con opportunità nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e dei sistemi di gestione dei rifiuti. Sfruttando l'IoT, l'energia solare e i sistemi basati sui dati, le industrie globali possono trasformare il modo in cui generano e consumano energia.

Fonte: Business Wire

