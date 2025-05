Yubico ha più che raddoppiato la presenza globale delle YubiKey per le imprese, raggiungendo 175 paesi e 24 territori e semplificando la tecnologia senza password su larga scala

L'espansione dell'abbonamento YubiKey as a Service e del servizio YubiEnterprise Delivery risponde alla domanda in crescita di installazioni ottimizzate, convenienti e immuni al phishing

SANTA CLARA, California e STOCCOLMA: Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), fornitore leader di chiavi di sicurezza hardware per l'autenticazione, ha annunciato oggi un'espansione nella disponibilità di YubiKey as a Service in tutti i paesi dell'Unione europea (UE). Tale espansione consentirà alle organizzazioni di essere più agili e flessibili nell'adozione di YubiKey resistenti agli attacchi di phishing e di sviluppare l'attuale presenza dell'azienda in mercati come Stati Uniti Canada, Giappone, Singapore, Australia, India e Regno Unito.

Fonte: Business Wire

