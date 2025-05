Procore raddoppia l'investimento nel modello BIM, consentendo a imprese e proprietari di costruire in modo più intelligente

Le acquisizioni di Novorender e FlyPaper Technologies genereranno previdibilità e ridurranno i rischi

CARPINTERIA, California e LONDRA: Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), partner tecnologico leader in ogni fase del processo di costruzione, ha annunciato oggi di aver effettuato investimenti nelle sue capacità di Building Information Modeling (BIM). Ampliando la propria offerta BIM esistente, Procore ha annunciato le acquisizioni di Novorender e FlyPaper, che in seguito alla loro integrazione consentiranno a proprietari e imprese edili di tutto il mondo di sbloccare le capacità BIM, migliorare il coordinamento e connettere dati BIM fondamentali in modo fluido all'interno della piattaforma Procore.

Negli ultimi anni, l'adozione del metodo BIM ha registrato un'accelerazione, come conseguenza degli obblighi imposti dai governi europei e dell'aumento dei progetti globali di enormi dimensioni con requisiti complessi di dati, che includono la costruzione di data center e progetti di infrastrutture civili.

Fonte: Business Wire

