dataplor lancia un prodotto per la mobilità globale, ampliando le informazioni sul traffico pedonale a grandi mercati di tutto il mondo

Per segnare il lancio del prodotto, dataplor ha pubblicato un nuovo rapporto che rivela i modelli comportamentali dei consumatori nelle mete turistiche più importanti, evidenziando la crescente domanda di location intelligence affidabile anche al di fuori del Nordamerica.

MANHATTAN BEACH, Calif.: dataplor, uno dei principali fornitori di location intelligence (informazioni sulla localizzazione) globale, ha annunciato il lancio del suo prodotto di mobilità globale, che fornisce dati sul traffico pedonale di alta qualità e conformi alle norme sulla privacy nei mercati internazionali. Ideato per rispondere alla crescente domanda da parte di aziende multinazionali, il prodotto offre informazioni aggiornate con frequenza mensile sui pattern degli spostamenti dei consumatori nelle città, nelle regioni e nei punti di interesse (POI), soprattutto nei mercati fino ad oggi non sufficientemente mappati. È una delle poche soluzioni globali realizzate per fornire questa profondità di dati sulla mobilità nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e della privacy dell'utente finale.

Per illustrare il potere del suo nuovo set di dati globale, dataplor rilascia il rapporto Global Foot Traffic Trends: What the World's Most Visited Places Reveal About Tourism’s Return (Tendenze globali del traffico pedonale: ciò che i luoghi più visitati al mondo rivelano sul rendimento del turismo), che analizza il traffico pedonale nelle mete turistiche più visitate al mondo. Il rapporto evidenzia il modo in cui i dati sulla mobilità rivelano informazioni significative sui comportamenti di viaggio internazionale e sui comportamenti regionali dei consumatori, da Disneyland Tokyo alla Grande Piramide di Giza.

“Le società globali hanno bisogno dello stesso livello di location intelligence all'estero che si aspettano negli Stati Uniti”, ha dichiarato Geoff Michener, CEO di dataplor. “Con il nostro prodotto sulla mobilità internazionale, le aziende ora possono accedere a dati sul traffico pedonale completi e conformi al GDPR sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, aiutandole a prendere decisioni più intelligenti su dove investire, ampliare e servire i clienti”.

Nuove applicazioni in regioni e settori

Con accesso a dati sulla mobilità affidabili nei mercati internazionali, la proposta globale di dataplor consente alla imprese di:

Scoprire nuove opportunità di guadagno identificando canali di vendita ancora inutilizzati, confrontando il traffico pedonale della concorrenza e prevedendo la domanda per informare le decisioni di espansione e investimento a livello internazionale.

identificando canali di vendita ancora inutilizzati, confrontando il traffico pedonale della concorrenza e prevedendo la domanda per informare le decisioni di espansione e investimento a livello internazionale. Migliorare le strategie del turismo e dell'ospitalità attraverso la comprensione di come i visitatori internazionali si spostano nelle grandi città, nelle mete turistiche e culturali.

attraverso la comprensione di come i visitatori internazionali si spostano nelle grandi città, nelle mete turistiche e culturali. Supportare lo sviluppo delle smart city e delle infrastrutture attraverso i dati sulla mobilità dal mondo reale che consentono ai governi e agli urbanisti di ottimizzare i sistemi di transito, i flussi pedonali e la progettazione urbanistica.

Come per il prodotto nordamericano, dataplor garantisce la raccolta di dati attraverso segnali anonimizzati mappati sul suo database POI proprietario. Il risultato è un set di dati di alta precisione, conformi ai requisiti del GDPR, raccolti in maniera etica nel rispetto della privacy dell'utente pur rispondendo alle esigenze delle moderne aziende globali.

Per maggiori informazioni sul rapporto e sul prodotto sulla mobilità globale, leggere l'ultimo blog di dataplor oppure visitare www.dataplor.com.

Informazioni su dataplor

dataplor è un fornitore leader di dati sui punti di interesse (POI) e sulla mobilità che aiuta le aziende globali a crescere all'estero mappando i mercati difficili da raggiungere con un approccio incentrato sulla privacy. Mentre la maggior parte dei dati di localizzazione internazionale spesso non sono precisi e diventano rapidamente obsoleti, dataplor si spinge oltre gli standard del settore, aiutando le aziende più grandi al mondo nei settori della tecnologia, della mappatura, della ricerca, della logistica di terzi, dei beni di consumo confezionati (CPG), delle telecomunicazioni, degli investimenti, dell'immobiliare e della finanzia a capire le informazioni sulla localizzazione di qualsiasi luogo commerciale o fisico in tempo reale, promuovendone l'espansione all'estero.

