Cognite annuncia la nomina di nuovi alti dirigenti per continuare a dare impulso all’innovazione IA e accelerare la creazione di valore industriale

PHOENIX: Cognite, leader mondiale nel settore dell’IA industriale, oggi ha annunciato due nomine strategiche volte a offrire più innovazione nell’ecosistema IA e a creare valori per i clienti: il co-fondatore Geir Engdahl è ora Direttore tecnico IA e James Sirota è Direttore globale ingegneria. Engdahl guiderà la strategia tecnologia AI First, mentre Sirota dirigerà le funzioni di ingegneria in tutto il mondo, facilitando l’offerta rapida di nuove funzionalità e la scalabilità della piattaforma dati e IA industriale Cognite Data Fusion® nonché lo sviluppo trasformativo del workbench industriale Cognite Atlas AI™.

Fin da quando ha fondato Cognite, Engdahl ha svolto un ruolo fondamentale nel creare l’unica piattaforma IA aperta e scalabile creata specificamente per la complessa gamma e l’enorme volume di dati industriali.

Fonte: Business Wire

