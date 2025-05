Atoti di ActiveViam potenzia il nuovo sistema P&L Sentinel di SEB per una supervisione semplificata delle unità di negoziazione

NEW YORK: ActiveViam, fornitore globale di soluzioni avanzate di analisi dei dati e supporto decisionale per il settore dei servizi finanziari, ha annunciato oggi che SEB AB, banca aziendale leader nei paesi nordici, ha implementato e lanciato Atoti, il prodotto di punta di ActiveViam, come soluzione per la rendicontazione del conto economico.

Sostituendo una tecnologia precedente basata in gran parte su fogli di calcolo e procedure ad hoc, Atoti viene ora utilizzato per l'analisi e la rendicontazione dei dati effettivi sul conto economico, creare rettifiche ed eseguire l'approvazione dei dati aggregati del conto economico. L'applicazione denominata P&L Sentinel supporta il controllo del conto economico e quindici unità di negoziazione che coprono tutte le attività negoziate di SEB.

I cubi multidimensionali di Atoti, insieme alla sua architettura dati distribuita, consentono a SEB di accedere in tempo reale dai livelli più alti dell'azienda ai dettagli più granulari delle operazioni, con accesso ai dati cronologici entro quaranta giorni lavorativi, nonché ai dati cronologici aggregati per portafoglio a supporto dei calcoli per il mese corrente (MTD), il trimestre corrente (QTD) e l'anno corrente (YTD).

Inoltre è stato implementato Atoti Sign Off, un modulo della suite di prodotti Atoti per supervisionare e controllare le operazioni quotidiane di approvazione e rendicontazione interne della banca, soddisfacendo le esigenze dei portatori di interessi interni (Controllo conto economico e Front Office).

Tutto questo è incluso nell'interfaccia utente Atoti, che fornisce a SEB una serie di pannelli unificati e flessibili, che supportano non solo l'analisi e la rendicontazione, ma anche il processo di approvazione di fine giornata. Sono stati configurati in modo da rispettare le norme aziendali in materia di flusso di lavoro e approvazione.

Rasoul Najafi, responsabile del rischio di mercato di SEB, ha dichiarato: "Abbiamo implementato con successo P&L Sentinel nell'ambito di Atoti, modernizzando la nostra gestione del conto economico con una piattaforma basata sul flusso di lavoro.

Questo ci consente il controllo e la rendicontazione efficiente del conto economico giornaliero relativo alle negoziazioni, fornendo al contempo funzionalità avanzate di drill-down. Sia gli operatori del front office che i responsabili del controllo dei rischi possono analizzare senza difficoltà i dati a vari livelli. La soluzione offre una maggiore supervisione, trasparenza e adattabilità ai nostri processi di calcolo del conto economico".

Shelly Magee, CEO di ActiveViam, ha aggiunto: "Siamo lieti di ampliare la nostra partnership con SEB con un impegno a lungo termine volto a supportare non solo la loro liquidità, ma anche la rendicontazione del conto economico e il flusso di lavoro operativo. Si è trattato di un'implementazione complessa e su larga scala di Atoti sul cloud e, insieme, abbiamo creato un'applicazione di livello mondiale".

Informazioni su SEB

SEB è una delle più grandi banche svedesi, insieme a Svenska Handelsbanken e Swedbank. SEB è anche la principale banca aziendale dei paesi nordici. La banca è stata fondata nel 1856 e vanta una lunga tradizione nel settore bancario. Nel 1964, SEB ha lanciato la carta di credito Eurocard, un'alternativa all'American Express.

Informazioni su ActiveViam

ActiveViam è un fornitore di soluzioni di analisi dei dati finanziari in rapida crescita.

Creata per i principali istituti finanziari, che si affidano alla sua esperienza, ActiveViam offre intelligence attiva per analisi finanziarie complesse.

Combina una tecnologia senza pari, innovazione continua e un personale eccezionale per sfruttare appieno il potere dei dati granulari e in tempo reale su larga scala.

Sviluppato come strato semantico ad alte prestazioni, Atoti, il prodotto di punta di ActiveViam, consente ai clienti di adottare soluzioni aziendali integrate di front-office e di gestione del rischio, accedendo al contempo a tecnologie personalizzabili.

ActiveViam è presente sui principali mercati finanziari mondiali: Londra, New York, Singapore, Sydney, Hong Kong, Parigi e Francoforte.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito activeviam.com o è possibile seguirci su LinkedIn.

Fonte: Business Wire

