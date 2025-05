Cooler Master porta MasterHUB in Europa: un controllo modulare sviluppato secondo i principi di FreeForm 2.0

Cooler Master, leader globale nell'ambito delle soluzioni termiche innovative e dell'hardware PC, ha annunciato oggi che MasterHUB sarà disponibile in Europa a fine maggio. Sviluppato per streamer, c...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/05/2025