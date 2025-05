IonQ stringe una partnership con l’azienda svedese Einride per sviluppare catene di fornitura e una logistica migliorata grazie all’elaborazione quantistica mirando a creare soluzioni per la guida autonoma

IonQ e Einride collaboreranno per sviluppare soluzioni basate sull’elaborazione quantistica per ottimizzare i percorsi dei parchi macchine, la logistica e la catena di fornitura

L’investimento effettuato da IonQ ne rafforzerà la presenza europea e l’impegno a creare un’economia basata sull’elaborazione quantistica in Svezia e nel mercato europeo

COLLEGE PARK, Maryland: IonQ (NYSE: IONQ), una delle principali imprese nel settore dei computer quantistici e del networking, oggi ha annunciato la sigla di una partnership per investimenti con Einride, un’azienda di prestigio mondiale nel settore della mobilità per il trasporto e che sviluppa tecnologie digitali, elettriche e autonome per esplorare come l’elaborazione quantistica possa dare impulso a soluzioni di nuova generazione per la logistica e l’ottimizzazione dei parchi macchine.

Fonte: Business Wire

