Un nuovo rapporto ESISC espone le lacune sistemiche nella governance di Wikipedia e l'aumento dei rischi di disinformazione

BRUXELLES: Un rapporto innovativo, preparato da Claude Moniquet e Genovefa Etienne presso il European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC) (Centro europeo di studi sull'intelligence strategica e sulla sicurezza) evidenzia le notevoli preoccupazioni riguardanti il ruolo di Wikipedia nella diffusione di informazioni non verificate e la sua crescente vulnerabilità alla manipolazione. Mentre la piattaforma rimane una risorsa fondamentale per la diffusione globale delle conoscenze, il suo modello operativo – radicato nei contributi anonimi di provenienza popolare sottoposti a controlli minimi – pone rischi significativi alle persone, alle istituzioni e al discorso pubblico.

Il rapporto, intitolato “Wikipedia: Immense but Uncontrollable Power?” (Wikipedia: un potere immenso ma incontrollabile?), documenta nei particolari numerosi casi in cui imprecisioni fattuali, pregiudizi ideologici e campagne coordinate di diffamazione hanno continuato ad esistere per lunghi periodi senza interventi adeguati da parte della Wikimedia Foundation.

Fonte: Business Wire

