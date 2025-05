Le società di private markets affrontano grandi sfide nell'apertura e nella gestione dei conti

Alpha presenta una guida per far fronte alla sempre maggiore complessità insita nell'apertura e nella gestione dei conti per società di private markets

LONDRA: Apparentemente innocui e ordinari, conti e pagamenti sono diventati eccessivamente complicati, fastidiosi e lunghi da aprire e gestire per i professionisti attivi nei private markets. Oggi, Alpha Group International plc (LON:ALPH) sta lanciando una nuova guida per i responsabili di fondi e i gestori di servizi. La guida offre consigli e direttive sui vari aspetti della preparazione, della gestione e del mantenimento dei conti, oltre a come garantire il successo dei pagamenti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita