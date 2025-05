Bancor intenta una causa per violazione di brevetto contro Uniswap per l'uso senza licenza della tecnologia fondamentale alla base degli exchange decentralizzati

Evidenzia come l'invenzione di Bancor abbia rivoluzionato la finanza decentralizzata trasformando in realtà un exchange decentralizzato completamente funzionante

Dimostra che Uniswap ha violato i brevetti di Bancor e chiede un risarcimento danni

ZUG, Svizzera: Bprotocol Foundation, una fondazione non profit impegnata nella promozione dello sviluppo e dell'adozione del protocollo Bancor, e LocalCoin Ltd. ("LocalCoin"), lo sviluppatore originale del protocollo Bancor, hanno annunciato oggi di aver intentato una causa presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (il "Tribunale") nei confronti di Uniswap Labs e Uniswap Foundation (congiuntamente, "Uniswap") per la violazione dei brevetti di Bancor destinati alle strutture e alle tecnologie dei contratti intelligenti che consentono il trading decentralizzato. Bprotocol Foundation e LocalCoin hanno presentato una richiesta di risarcimento danni per l'uso non autorizzato da parte di Uniswap della loro tecnologia protetta da brevetto, che costituisce la tecnologia fondamentale alla base del market maker automatizzato di prodotti costanti ("CPAMM") che alimenta il protocollo Uniswap.

Inventata nel 2016, la rivoluzionaria tecnologia di Bancor è stata sviluppata per sostituire i tradizionali registri degli ordini e i market maker di exchange centralizzati utilizzando una struttura di contratto intelligente che funge da "market maker automatizzato" per le piattaforme decentralizzate. Bancor ha presentato una richiesta di brevetto per questa tecnologia l'8 gennaio 2017 e ha usato la struttura dei contratti intelligenti per sviluppare il protocollo Bancor, il primo exchange totalmente decentralizzato alimentato da market maker automatizzati.

Mark Richardson, Project Lead presso Bancor, ha affermato:

"La tecnologia brevettata di Bancor è una delle più importanti innovazioni nell'ambito delle blockchain, e siamo particolarmente orgogliosi del ruolo che ha rivestito nel rivoluzionare il mondo della finanza decentralizzata. Trasformando in realtà gli exchange decentralizzati, l'invenzione di Bancor ha cambiato per sempre il modo in cui si effettua il trading di criptovalute. Dal momento dello sviluppo di questa tecnologia, la missione di Bancor è sempre stata la stessa: portare invenzioni innovative alla finanza decentralizzata per ampliare i limiti di ciò che è possibile.

Tuttavia, quando un'organizzazione continua a utilizzare una nostra invenzione senza autorizzazione e lo fa con l'obiettivo di farci concorrenza, dobbiamo intervenire. Negli ultimi otto anni, Uniswap ha utilizzato la nostra tecnologia protetta da brevetto nell'ambito dei suoi progetti senza la nostra autorizzazione. Di conseguenza, abbiamo adito le vie legali per difendere la nostra tecnologia per il bene dell'intera comunità DeFi.

In qualità di innovatori e inventori, la tutela della nostra proprietà intellettuale è fondamentale per il benessere dell'ecosistema. Se aziende come Uniswap possono agire indisturbate e senza conseguenze, temiamo che ciò possa ostacolare l'innovazione all'interno del settore, a scapito di tutti gli attori DeFi."

Fatti principali:

Nel 2016, Bancor ha inventato le strutture di contratti intelligenti che consentono ad acquirenti e venditori di effettuare transazioni liquide e affidabili senza l'intervento di un intermediario centralizzato.

L'8 gennaio 2017, Bancor ha presentato una richiesta provvisoria di brevetto in cui descriveva la sua tecnologia innovativa e le strutture di contratti intelligenti associate che utilizzavano tale tecnologia. La richiesta è stata presentata presso l'Ufficio brevetti degli Stati Uniti e ha portato quindi al rilascio di due brevetti.

Bprotocol Foundation e LocalCoin sono i detentori di tutti i diritti correlati all'invenzione, e nel febbraio 2017 Bancor ha pubblicato un documento tecnico in cui spiegava l'invenzione.

Il protocollo Bancor è stato sviluppato usando l'invenzione ed è stato lanciato il 12 giugno 2017. Si è trattato del primo exchange completamente decentralizzato (DEX) alimentato da market maker automatizzati, e in particolare la prima implementazione diventata nota come CPAMM.

Uniswap Labs ha successivamente utilizzato l'invenzione brevettata per creare il proprio protocollo concorrente: il protocollo Uniswap.

Nel novembre 2018, Uniswap Labs ha lanciato la versione 1 del protocollo Uniswap e da allora ha gestito in maniera continuativa un CPAMM in violazione del brevetto tramite l'interfaccia Uniswap, e ha annunciato di recente il lancio della v4 del protocollo Uniswap.

Uniswap Labs ha utilizzato l'invenzione brevettata senza autorizzazione, licenza o collaborazione da parte di Bprotocol Foundation o LocalCoin, e ne ha tratto notevoli profitti.

Con questa azione legale, Bprotocol Foundation e LocalCoin intendono presentare una richiesta di risarcimento per l'uso senza licenza da parte di Uniswap Labs della tecnologia brevettata di Bancor e per l'istigazione alla violazione da parte di Uniswap Foundation.

Informazioni su Bancor

Bancor è sempre stata in prima linea nell'innovazione della finanza decentralizzata (DeFi), a partire dal 2017 con l'invenzione delle curve di bonding, dei pool token e dei sistemi di exchange che ne derivano. Bancor ha rivoluzionato il mondo della DeFi lanciando il protocollo Bancor, il primo exchange completamente decentralizzato alimentato da market maker automatizzati. Per saperne di più, visitare bancor.network.

Informazioni su Bprotocol Foundation

Bprotocol Foundation è un'organizzazione non profit che si dedica alla promozione dello sviluppo e dell'adozione del protocollo Bancor. Fondata nel 2017, la fondazione ha il compito di tutelare la comunità Bancor e i suoi interessi.

Informazioni su LocalCoin

LocalCoin è un laboratorio di asset digitali e una società di sviluppo software che realizza prodotti innovativi che vanno dall'infrastruttura blockchain alle applicazioni consumer completamente integrate. È lo sviluppatore originale del protocollo Bancor.

Fonte: Business Wire

