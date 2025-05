Samsung presenta la linea AV 2025 con Samsung Vision AI: approdano in Europa la qualità d'immagine di livello superiore e le funzionalità intelligenti

MADRID: La nuova linea AV 2025 di Samsung Electronics Co., Ltd. sarà disponibile a partire dal 26 maggio. Per l'occasione e per festeggiare il lancio e la potenza di Samsung Vision AI, Samsung ha organizzato l'evento “The Home of Vision”, durante il quale ha presentato le potenzialità dell'intelligenza artificiale nei settori cinematografico, sportivo e dei videogiochi.

Lo Home of Vision è stata un'esperienza immersiva che ha concretizzato la visione di Samsung di elevare i televisori da semplici schermi a compagni intelligenti per la casa, in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti e diventando di fatto il centro della vita domestica.

Jose Barreiro-Lopez, Vicepresidente di TV e AV, Samsung Europe, ha commentato: "Samsung è stata leader globale dell'industria dei televisori da ben 19 anni consecutivi. Quest'anno i nostri televisori saranno trasformati in dei veri e propri compagni dotati di intelligenza artificiale, progettati per essere al centro di ogni casa.

L'evento evidenzia l'ampiezza della nostra gamma di televisori e promette di portare l'intrattenimento domestico a un nuovo livello. I nostri televisori sono progettati per ogni esperienza: sia che si sia immersi in un film, che si stia tifando per la propria squadra preferita o che ci si stia godendo una sessione di gaming con i propri amici, Samsung Vision AI innalza tutto a un livello superiore".

Sfruttate appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale visiva in casa

L'evento “The Home of Vision” ha presentato aree immersive e interattive progettate per mostrare i passatempi televisivi preferiti dai consumatori, quali gaming, visione di film e sport, e come Samsung Vision AI sia stata impiegata non solo per migliorare la qualità dell'immagine e del suono di queste esperienze, ma anche per creare nuovi modi di goderne appieno.

Il sistema home cinema ricrea scene iconiche dei film con una nitidezza e una profondità straordinarie, grazie alla potente ottimizzazione delle immagini AI. Le tecnologie AI avanzate analizzano i contenuti e l'ambiente circostante adattando automaticamente l'immagine e migliorando ulteriormente l'esperienza con una vasta gamma di generi cinematografici.

L'esperienza cinematografica comprende anche l'AI Sound. Analizzando le proprietà acustiche della stanza, Ai Sound adatta dinamicamente il suono in modo da creare un audio ricco e spaziale che circonda lo spettatore. Le prestazioni audio della nuova linea sono state migliorate, rendendolo l'ideale per immergersi completamente in un film o in una serie TV. AI Sound funziona in combinazione con l'ultima linea di soundbar Samsung Q-Series, che si integra perfettamente con i televisori tramite Q-Symphony per una qualità tipo cinema in casa propria.

La Sports Zone dimostra come Samsung Vision AI si adatti in modo intelligente alla configurazione di visualizzazione e ai contenuti che si stanno guardando, offrendo un'esperienza davvero personalizzata per ogni appassionato di sport.

Con AI Motion Enhancer Pro, i contenuti a bassa risoluzione risultano più nitidi, grazie alla riduzione della sfocatura e della distorsione delle immagini, consentendo al televisore di adattarsi agli sport che preferite. Durante la visione di partite veloci, come il calcio, AI Motion Enhancer Pro traccia in modo intelligente il movimento del pallone e ne migliora la risoluzione in tempo reale, garantendo che ogni momento appaia nitido e chiaro, per un'esperienza visiva coinvolgente come se foste allo stadio.

Per i gamer, Samsung Vision AI può rappresentare una svolta rivoluzionaria: un ambiente coinvolgente ispirato agli e-sport con display QLED 4K QN90F e illuminazione dinamica che crea un'esperienza coinvolgente e suggestiva, mettendo in mostra funzionalità che rispondono al gameplay in tempo reale.

La modalità AI Auto Game rileva automaticamente i titoli e i generi dei giochi, ottimizzando le impostazioni per offrire un'esperienza di gaming di livello superiore, così i gamer non dovranno più regolare manualmente le impostazioni. Se siete appassionati di giochi RTS e desiderate passare a un FPS, la modalità AI Auto Game si adatterà in tempo reale, così non perderete mai un colpo.

Grazie alla tecnologia Samsung Vision AI, i televisori Samsung di ultima generazione offrono un'esperienza visiva senza precedenti, con la tecnologia Quantum Dot leader del settore che garantisce immagini vivaci e realistiche per un'esperienza visiva indimenticabile. La tecnologia Glare-Free di Samsung, ora disponibile su alcuni modelli Neo QLED e OLED, riduce i riflessi preservando i neri profondi e la nitidezza delle immagini anche in ambienti luminosi. Il nuovo materiale antiriflesso assicura una qualità dell'immagine straordinaria in qualsiasi tipo di illuminazione.

Modelli come l'HW-Q990F e l'HW-Q930F offrono un suono surround tridimensionale con supporto per Dolby Atmos e DTS:X, garantendo un'esperienza audio superiore.

I seguenti modelli della gamma AV 2025 saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 26 maggio 2025:

TV Neo QLED 8K: a partire da 3.499 €

TV Neo QLED 4K: a partire da 1.099 €

TV OLED: a partire da 1.549 €

TV QLED 4K: a partire da 749 €

Crystal UHD: a partire da 469 €

The Frame: a partire da 1.349 € (da 43 pollici)

Q-series Soundbars: a partire da 549 €

B-series Soundbars: a partire da 119 €

Per ulteriori informazioni sulla più recente gamma di televisori con tecnologia Samsung Vision AI, visitate il sito www.samsung.com.

