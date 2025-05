Sutherland negli Stati Uniti ottiene un brevetto relativo a Sentinel AI®, per la sicurezza del lavoro in remoto garantita dall'AI

Il brevetto rafforza la leadership di Sutherland nella sicurezza basata sull'AI e consente alle aziende di realizzare cospicui tagli sui costi grazie alla sicurezza nell'ambito del lavoro in remoto e, al contempo, di garantire la conformità nei settori regolamentati.

ROCHESTER, N.Y.: Sutherland, leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, ha ottenuto dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) un brevetto relativo a Sutherland Sentinel AI®, la sua innovativa piattaforma di protezione dati basata sull'AI che ridefinisce la conformità, la sicurezza delle informazioni e la gestione del rischio per gli ambienti di lavoro remoti e ibridi di oggi.

Sentinel AI assicura la messa in atto in tempo reale delle procedure di sicurezza e migliora le soluzioni già esistenti per proteggere i dati sensibili nei luoghi di lavoro distribuiti, mantenendo al contempo la produttività.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita