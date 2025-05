Clearwater Analytics: l'outsourcing degli investimenti delle assicurazioni raggiunge un record di $4,5 migliaia di miliardi nel momento in cui gli assicuratori espandono verso i mercati privati

Il rapporto 2025 sull'outsourcing degli investimenti assicurativi evidenzia una crescita del 25% con un aumento degli asset del mercato privato a 800 miliardi di dollari.

BOISE, Idaho, NEW YORK, CHICAGO, LONDRA e HONG KONG: Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, ha presentato oggi il2025 Insurance Investment Outsourcing Report (IIOR). Realizzato in collaborazione con DCS Financial Consulting, il rapporto rivela un record di 4,5 migliaia di milioni di dollari in attività assicurative non affiliate gestite (AUM) – con un aumento del 24% rispetto all'anno precedente. Anche le attività gestite dai consulenti di investimento hanno registrato una crescita importante, raggiungendo i 2 migliaia di milioni di dollari.

L'aumento significativo dell'outsourcing degli investimenti assicurativi riflette le diverse forze di mercato. Tra queste la necessità di competenze specialistiche in classi di attività emergenti, la ricerca di rendimenti in un contesto di mercato difficile e strutture e classi di attività che rispondano alla crescente complessità normativa.

Fonte: Business Wire

