MSCI e Intapp collaborano per offrire una migliore intelligence per il mercato dei capitali privati

La partnership prevista sbloccherà l'accesso ai dati su capitale privato, asset reali e contratti tramite la piattaforma alimentata dall'IA Intapp DealCloud

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI) e Intapp, Inc. (NASDAQ: INTA) hanno sottoscritto un memorandum d'intesa per la formazione di una collaborazione strategica volta a ottimizzare il modo in cui i professionisti del mercato privato possono scoprire, analizzare e agire in base alle opportunità.

Questa partnership renderà direttamente disponibile l'ampio ventaglio di informazioni sugli asset privati di MSCI, tra cui benchmark di private equity, di credito privato, di beni immobiliari e infrastrutture, metriche di performance di fondi, asset e contratti, oltre a ricerche di mercato – all'interno della piattaforma Intapp DealCloud per la gestione di contratti e relazioni.

Fonte: Business Wire

