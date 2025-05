ChargePoint e Eaton stringono una partnership – la prima nel settore – per la ricarica di veicoli elettrici

CAMPBELL, California e CLEVELAND: ChargePoint (NYSE: CHPT), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici (EV), e Eaton, impresa specializzata nella gestione intelligente dell’energia elettrica, oggi hanno annunciato una collaborazione finalizzata ad accelerare e semplificare l’attuazione di un’infrastruttura per la ricarica di EV negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Le due aziende integreranno soluzioni per conseguire questo obiettivo sviluppando congiuntamente nuove tecnologie che portino avanti le funzionalità V2X e per il flusso di potenza bidirezionale – consentendo agli EV di agire come fonte di energia elettrica per abitazioni, edifici e altro ancora.

Le due aziende creeranno un ecosistema completo per la ricarica degli EV – offrendo servizi tecnici, infrastruttura elettrica e impianti di ricarica degli EV nonché soluzioni chiavi in mano che consentiranno l’elettrificazione del trasporto, dai veicoli alle colonnine di ricarica alle reti elettriche. ChargePoint e Eaton semplificheranno l’acquisto, la progettazione e l’attuazione di progetti per la ricarica degli EV, offrendo soluzioni congiunte che aiuteranno i clienti a gestire efficacemente i requisiti relativi all’energia elettrica nei vari siti, ottimizzare l’infrastruttura e migliorare l’affidabilità a un costo ridotto.

“La partnership di ChargePoint con Eaton si tradurrà in innovazioni che faranno fronte alle principali barriere al trasporto elettrificato”, spiega Rick Wilmer, amministratore delegato ChargePoint. “Insieme a Eaton creeremo valore senza precedenti per le istituzioni che implementano sistemi di ricarica degli EV, accelerando l’elettrificazione e al contempo decarbonizzando il pianeta”.

Grazie alla collaborazione con Eaton, ChargePoint ora eleva la sua posizione strategica come un facilitatore dell’intero ecosistema degli EV, dalla rete elettrica al veicolo. Mentre l’infrastruttura di ricarica degli EV si evolve, componenti fondamentali quali l’infrastruttura e gli impianti di ricarica devono integrarsi alla scala necessaria per realizzare l’intero loro potenziale. La collaborazione di ChargePoint con Eaton e numerosi OEM nel settore automotive renderà possibile l’integrazione degli impianti di ricarica, dell’infrastruttura e degli EV, gestita agevolmente sulla piattaforma software cloud ChargePoint.

Aggiunge Paul Ryan, direttore generale transizione energetica presso Eaton: “I clienti contano su Eaton per risolvere i problemi più difficili di gestione dell’energia elettrica. Questa partnership segnerà una svolta aiutando a realizzare proprio questo per la ricarica dei veicoli – riunendo soluzioni affidabili per la distribuzione dell’energia elettrica e la ricarica degli EV al fine di semplificare l’elettrificazione alla scala necessaria”.

Sono già disponibili online informazioni riguardanti le soluzioni disponibili per l’infrastruttura e la ricarica di EV, che affrontano ogni scenario di ricarica – parchi macchine, luoghi di lavoro, proprietà immobiliari commerciali, rifornimento e comodità delle operazioni, strutture residenziali e condominiali nonché esigenze di ricarica per il trasporto pubblico.

ChargePoint e il logo ChargePoint sono marchi di fabbrica di ChargePoint, Inc. negli Stati Uniti e in vari paesi del mondo. Tutti gli altri marchi di fabbrica, denominazioni commerciali o marchi di servizio utilizzati o menzionati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Informazioni su ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint sta creando una nuova rete di alimentazione per consentire il movimento delle persone e delle merci grazie all’energia elettrica. Fin dal 2007 ChargePoint si impegna per facilitare la transizione di aziende e guidatori all’uso dei veicoli elettrici (EV) sviluppando una delle più grandi reti di ricarica degli EV e un portafoglio completo di soluzioni per la ricarica. L’hardware di ricarica definito dal software e la piattaforma cloud di abbonamento ChargePoint sono progettati per includere opzioni per ogni scenario di ricarica – dalle singole abitazioni ai condomini ai luoghi di lavoro, ai parcheggi, alle strutture alberghiere, ai parchi macchine per il retail e il trasporto indipendentemente dalle tipologie. Attualmente un account ChargePoint dà accesso a centinaia di migliaia di centri di ricarica nel Nord America e in Europa. Per maggiori informazioni visitare la sala stampa ChargePoint, il sito per i rapporti con gli investitori ChargePoint oppure contattare l’ufficio stampa ChargePoint per il Nord America o inviare un’e-mail all’ufficio per i rapporti con gli investitori all’indirizzo Investor Relations.

Informazioni su Eaton

Eaton è un’impresa specializzata nella gestione intelligente dell’energia elettrica che si impegna per proteggere l’ambiente e migliorare la qualità della vita delle persone ovunque. Realizziamo prodotti per molteplici settori – data center, utility, industriale, commerciale, fabbricazione di macchine, residenziale, aerospaziale e della mobilità. Siamo guidati dal nostro impegno a operare in modo etico e sostenibile aiutando i clienti a gestire l’energia elettrica – oggi e nel futuro. Sfruttando le tendenze di crescita globale dell’elettrificazione e della digitalizzazione, contribuiamo a risolvere i problemi più urgenti al mondo riguardanti le gestione dell’energia elettrica per creare una società più sostenibile per le persone di oggi e per le generazioni che le seguiranno.

Fondata nel 1911, Eaton si è evoluta costantemente per rispondere alle esigenze sempre più vaste e complesse dei suoi stakeholder. Con ricavi pari a quasi 25 miliardi di dollari nel 2024, serviamo clienti in oltre 160 paesi. Per maggiori informazioni visitare www.eaton.com. Seguiteci su LinkedIn.

